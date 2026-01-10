Какой бизнес легко начать?

Среди списка идеи, которые могут превратиться в успешный бизнес без миллионов долларов, Forbes Adviser предлагает как предоставление нотариальных услуг, так и предоставление услуг переезда, передает 24 Канал.

Планирование мероприятий может быть довольно доступным бизнесом, если есть талант к организации

Первое, что нужно сделать в таком деле – это выбрать нишу (корпоративные выезды, детские вечеринки или частные празднования).

В соответствии с этим нужно создать сеть местных площадок, поставщиков услуг питания и поставщиков. Кроме того, понадобится ноутбук, список поставщиков, все необходимые документы на ведение бизнеса и тому подобное. Всего для старта понадобится ориентировочно 700 долларов за рубежом.

Нотариальные услуги, если есть соответствующее образование

Это простой бизнес с минимальными затратами и стабильным спросом. Эта работа заключается в том, чтобы засвидетельствовать и проверите подписи на юридических документах, таких как акты, контракты и кредитные документы и тому подобное.

Ориентировочная стоимость для начала: от 150 до 500 долларов, а также дополнительные мелкие текущие расходы.

Бизнес по оформлению праздников сочетает креативность с гибким доходом

Декораторов нанимают для оформления частных праздников, свадеб, корпоративных помещений или рождественских пространств.

Основным инструментом продвижения становятся визуальное портфолио и рекомендации клиентов, а старт часто начинается с небольших заказов для знакомых или локальных бизнесов. А ориентировочная стоимость: 400 долларов для начала.

Услуги по приготовлению пищи

Речь идет как о регулярном приготовлении блюд для клиентов, так и о работе непосредственно в их домах. Кроме того, такой бизнес легко масштабировать.

И чтобы уменьшить расходы на старте, предприниматели часто используют собственную кухню и закупают продукты исключительно под заказ. Что нужно: кухонные принадлежности и контейнеры, разрешение на работу с пищевыми продуктами, страхование ответственности, инвестиции в ингредиенты.

Ориентировочная стоимость: 800 долларов для стартапа; 50 долларов в месяц (страхование, ингредиенты и маркетинг).

Услуги по переезду

Небольшая команда или даже один исполнитель с собственным транспортом может оказывать помощь с локальными переездами, доставкой мебели или перевозкой вещей. Для быстрого привлечения клиентов такие сервисы часто регистрируются на онлайн-платформах по поиску исполнителей.

Понадобится для такого дела грузовик или фургон, одеяла и ремни для переезда, тележки, базовая страховка, местная реклама. Ориентировочная стоимость: 700 долларов на стартап и дополнительные 50 в месяц (страхование, обслуживание грузовика и маркетинг).

Справка: указанная ориентировочная стоимость старта бизнеса может не отражать украинских реалий. Расходы могут отличаться в зависимости от страны, законодательных требований, уровня цен и условий ведения бизнеса.

Какие самые популярные направления бизнеса в Украине?

Согласно динамике открытия ФЛП в 2025 году, свидетельствуют данные Опендатабот, в тройку лидеров среди направлений бизнеса, которые выбирали украинцы, входят:

Торговля (розница) – примерно 29% работают в этой сфере, что является наибольшей долей среди других сфер для открытия дела.

Оптовая торговля – занимает доля чуть больше, чем 8%, что является второй позицией.

Информационные технологии (IT) IT-сектор – третье по популярности поле деятельности среди новых ФЛП (7,4%).

Кафе и рестораны – более 5%.

Какие существуют идеи для бизнеса на дому?