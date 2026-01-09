Какие программы запретили использовать в Украине?
Таким образом в стране хотят усилить защиту государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Госспецсвязи.
В пятницу, 9 января, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала полный открытый перечень запрещённого программного обеспечения, а также коммуникационного (сетевого) оборудования.
Создание этого перечня является ещё одним системным шагом для усиления защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз.
В список вошли:
- 1C: Бухгалтерия 8 для Украины;
- 1C: Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая;
- 1C: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия;
- 1C: Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины;
- 1C: Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины;
- 1C: Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины. Базовая;
- 1C: Предприятие 8. Управление торговлей для Украины;
- 1C: Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины;
- 1C: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Украины;
- 1C: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Украины. Базовая;
- 1С: Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (1С: Управление торговым предприятием 8, 1С: УТП 8);
- 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины (1С: Бухгалтерия 8 для бюджетных учреждений);
- 1С: Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины;
- 1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины;
- 1С: Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины;
- 1С: Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет для Украины (1С: Бухгалтерия 7.7);
- 1С: Торговля и Склад 7.7 для Украины;
- 1С: Предприятие 7.7. Комплексная поставка для Украины;
- 1С: Предприятие 7.7. Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины;
- BAS ERP;
- BAS Управление холдингом;
- BAS Документооборот КОРП;
- BAS Управление торговлей;
- BAS Розничная торговля;
- BAS Бухгалтерия КОРП;
- "UA-Бюджет".
Перечень является публичной информацией в форме открытых данных,
– подчеркнули на сайте.
Ознакомиться с ним можно следующим образом:
- Раздел "Деятельность".
- Нажать "Перечень запрещённого к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования".
Важно! Перечень является динамичным и будет обновляться и дополняться. Его наличие должно упростить процессы закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.
Подчёркивается, что отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которое может содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства.
Напомним, ранее уже прогнозировали, что "1С" попадёт в "запрещённый перечень". Об этом писали на DOU.
Тогда отмечалось, что российская система остаётся одной из самых распространённых среди бизнеса Украины. По оценкам IT Ukraine, около 75% компаний пользовались этим программным обеспечением.
Что ещё известно об ограничениях против России?
В субботу, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о введении новых санкций против России. Ограничения были применены к 95 физическим и 70 юридическим лицам.
Санкции должны усложнить обслуживание российского военно-промышленного комплекса и ограничить его возможности по производству оружия.