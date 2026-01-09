Какие программы запретили использовать в Украине?

Таким образом в стране хотят усилить защиту государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Госспецсвязи.

В пятницу, 9 января, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала полный открытый перечень запрещённого программного обеспечения, а также коммуникационного (сетевого) оборудования.

Создание этого перечня является ещё одним системным шагом для усиления защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз.

В список вошли:

1C: Бухгалтерия 8 для Украины;

1C: Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая;

1C: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия;

1C: Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины;

1C: Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины;

1C: Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины. Базовая;

1C: Предприятие 8. Управление торговлей для Украины;

1C: Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины;

1C: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Украины;

1C: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Украины. Базовая;

1С: Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (1С: Управление торговым предприятием 8, 1С: УТП 8);

1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины (1С: Бухгалтерия 8 для бюджетных учреждений);

1С: Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины;

1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины;

1С: Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины;

1С: Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет для Украины (1С: Бухгалтерия 7.7);

1С: Торговля и Склад 7.7 для Украины;

1С: Предприятие 7.7. Комплексная поставка для Украины;

1С: Предприятие 7.7. Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины;

BAS ERP;

BAS Управление холдингом;

BAS Документооборот КОРП;

BAS Управление торговлей;

BAS Розничная торговля;

BAS Бухгалтерия КОРП;

"UA-Бюджет".

Перечень является публичной информацией в форме открытых данных,

– подчеркнули на сайте.

Ознакомиться с ним можно следующим образом:

Раздел "Деятельность". Нажать "Перечень запрещённого к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования".

Важно! Перечень является динамичным и будет обновляться и дополняться. Его наличие должно упростить процессы закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

Подчёркивается, что отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которое может содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства.

Напомним, ранее уже прогнозировали, что "1С" попадёт в "запрещённый перечень". Об этом писали на DOU.

Тогда отмечалось, что российская система остаётся одной из самых распространённых среди бизнеса Украины. По оценкам IT Ukraine, около 75% компаний пользовались этим программным обеспечением.

Что ещё известно об ограничениях против России?