Які програми заборонили використовувати в Україні?

Таким чином в країні хочуть посилити захист державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз, пише 24 Канал з посиланням на сайт Держспецзв’язку.

У п'ятницю, 9 січня, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила цілий відкритий перелік забороненого програмного забезпечення, а також комунікаційного (мережевого) обладнання.

Створення цього переліку є ще одним системним кроком для посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз.

До списку входять:

1C: Бухгалтерія 8 для України;

1C: Бухгалтерія 8 для України Базова;

1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія;

1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України;

1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України;

1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова;

1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для України;

1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України;

1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України;

1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України Базова;

1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України (1С: Управління торговим підприємством 8, 1С: УТП8);

1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України (1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ);

1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України (1С: Зарплата та кадри для бюджетних установ України);

1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України;

1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України;

1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України (1С: Бухгалтерія 7.7.);

1С: Торгівля і Склад 7.7. для України;

1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для України;

1С: Підприємство 7.7. Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України;

BAS ERP;

BAS Управління холдингом;

BAS Документообіг КОРП;

BAS Управління торгівлею;

BAS Роздрібна торгівля;

BAS Бухгалтерія КОРП;

''UA-Бюджет''.

Перелік є публічною інформацією у формі відкритих даних,

– наголосили на сайті.

Ознайомитися з ним можна на сайті таким чином:

Розділ "Діяльність". Натиснути "Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання".

Важливо! Перелік є динамічним та буде оновлюватися та доповнюватися.

Його наявність має спростити процеси закупівель та управління ризиками для державних установ та об’єктів критичної інфраструктури.

Наголошується, що відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання (що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій) є запорукою забезпечення стійкості держави.

Нагадаємо, що раніше вже прогнозували, що "1С" потрапить до "забороненого переліку". Про це писали на DOU.

Тоді наголошувалося, що російська система залишається однією з найпоширеніших серед бізнесу України. За оцінками IT Ukraine, близько 75% компаній користувалося цим ПЗ.

Що ще відомо про обмеження проти Росії?

У суботу, 3 січня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо введення нових санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб.

Вони повинні ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві зброї.