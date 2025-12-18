Як і чому в Росії закривається бізнес?

У 2025 році кількість зареєстрованих юридичних осіб та організацій зменшилася на 67 395, або на 2,08% рік до року, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Усього за зазначений період в Росії було ліквідовано близько 30 тисяч компаній:

5 тисяч закрилися через банкрутство;

Ще 9 тисячі залишили реєстр у результаті реорганізації;

150 тисяч були виключені з реєстру як недіючі або через надання недостовірних відомостей.

Найбільша кількість юрособ скоротилася в Центральному федеральному окрузі – на 36 202, або 3,16%. У Москві показник зменшився на 26 820 (4,3%).

Востаннє скорочення юросіб відбувалося 2022 року, коли реєстр впав на 79 716 (2,4%). У 2023 – 2024 роках чисельність компаній у Росії зростала.

З якими проблемами живе бізнес в Росії?