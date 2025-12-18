Як і чому в Росії закривається бізнес?
У 2025 році кількість зареєстрованих юридичних осіб та організацій зменшилася на 67 395, або на 2,08% рік до року, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
Дивіться також Закрити діру в бюджеті: Росія збирається вдарити по бізнесу збільшеними митами
Усього за зазначений період в Росії було ліквідовано близько 30 тисяч компаній:
- 5 тисяч закрилися через банкрутство;
- Ще 9 тисячі залишили реєстр у результаті реорганізації;
- 150 тисяч були виключені з реєстру як недіючі або через надання недостовірних відомостей.
Найбільша кількість юрособ скоротилася в Центральному федеральному окрузі – на 36 202, або 3,16%. У Москві показник зменшився на 26 820 (4,3%).
Востаннє скорочення юросіб відбувалося 2022 року, коли реєстр впав на 79 716 (2,4%). У 2023 – 2024 роках чисельність компаній у Росії зростала.
З якими проблемами живе бізнес в Росії?
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.
Збитки російських компаній у 2025 році сягнули 6,52 трильйонів рублів, причому 18 400 компаній працюють у мінус. Майже 40% компаній стикаються з проблемами неплатежів, а борги за кредитами зросли до рекордних значень за останні 2,5 роки.
38% магазинів одягу в Москві закриті через економічну кризу, що триває, та падіння купівельної спроможності. Нові бренди переходять в онлайн через високі орендні ставки та ризики офлайн-торгівлі.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.