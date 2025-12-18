Как и почему в России закрывается бизнес?
В 2025 году количество зарегистрированных юридических лиц и организаций уменьшилось на 67 395, или на 2,08% год к году, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Всего за указанный период в России было ликвидировано около 30 тысяч компаний:
- 5 тысяч закрылись из-за банкротства;
- Еще 9 тысяч покинули реестр в результате реорганизации;
- 150 тысяч были исключены из реестра как недействующие или из-за предоставления недостоверных сведений.
Наибольшее количество юрлиц сократилось в Центральном федеральном округе – на 36 202, или 3,16%. В Москве показатель уменьшился на 26 820 (4,3%).
Последний раз сокращение юрлиц происходило в 2022 году, когда реестр упал на 79 716 (2,4%). В 2023 – 2024 годах численность компаний в России росла.
С какими проблемами живет бизнес в России?
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.
Убытки российских компаний в 2025 году достигли 6,52 триллионов рублей, причем 18 400 компаний работают в минус. Почти 40% компаний сталкиваются с проблемами неплатежей, а долги по кредитам выросли до рекордных значений за последние 2,5 года.
38% магазинов одежды в Москве закрыты из-за продолжающегося экономического кризиса,, и падения покупательской способности. Новые бренды переходят в онлайн из-за высоких арендных ставок и рисков офлайн-торговли.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.