Как и почему в России закрывается бизнес?

В 2025 году количество зарегистрированных юридических лиц и организаций уменьшилось на 67 395, или на 2,08% год к году, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Всего за указанный период в России было ликвидировано около 30 тысяч компаний:

5 тысяч закрылись из-за банкротства;

Еще 9 тысяч покинули реестр в результате реорганизации;

150 тысяч были исключены из реестра как недействующие или из-за предоставления недостоверных сведений.

Наибольшее количество юрлиц сократилось в Центральном федеральном округе – на 36 202, или 3,16%. В Москве показатель уменьшился на 26 820 (4,3%).

Последний раз сокращение юрлиц происходило в 2022 году, когда реестр упал на 79 716 (2,4%). В 2023 – 2024 годах численность компаний в России росла.

С какими проблемами живет бизнес в России?