Как налоговая разоблачила схему "дробления бизнеса"?

Речь идет о торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику, одежду и обувь, продукты питания, сообщает ГНС.

Смотрите также Не только уплатить налоги: что должны сделать ФЛП в феврале, чтобы не получить штраф

К схеме они привлекли более 800 физических лиц – предпринимателей, на которые "дробили" свой большой бизнес. Они работали на упрощенной системе налогообложения и могли платить меньше налогов.

На практике после достижения одним ФЛП предельного объёма дохода соответствующей группы плательщика ЕН в схему вводится другой предприниматель. При этом бизнес продолжает работать как единая сеть – с теми же торговыми помещениями, персоналом, товарами и брендом.

Материалы по выявленным фактам передали в Бюро экономической безопасности Украины, по которым сейчас проводятся досудебные расследования.

Как работает схема дробления бизнеса?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

Какие есть штрафы за уклонение от налогов и как наказывают бизнес?