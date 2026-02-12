Як закрити ФОП у 2026 році?

Всі процеси слід виконувати поетапно, про що йдеться на сайті 7eminar.

Насамперед слід зайнятися питанням звільнення найманих працівників (якщо такі є). Підставами для цього можуть бути:

за угодою сторін – звільнення може відбуватися "день у день";

за власним бажанням працівника – працівник повинен попередити роботодавця за два тижні, але можна розірвати трудовий договір і до закінчення строку;

за ініціативою роботодавця – ФОП попереджає працівників персонально не пізніше ніж за 2 місяці.

Далі йде перевірка заборгованостей. Потрібно провести остаточні розрахунки з покупцями та постачальниками, а також перевірити відсутність заборгованості по сплаті податків "за себе" та податків із заробітної плати для найманих працівників.

Важливо! Всі оплати від покупців потрібно отримати в період перебування в статусі ФОП. Дохід, який буде отриманий на підприємницький рахунок після втрати статусу, оподатковується за правилами для фізичних осіб – 18% ПДФО та 5% військовий збір.

Перевірити наявність заборгованості можна в розділі "Стан розрахунків з бюджетом" в Електронному кабінеті платника податків.

ФОПам 1 та 2 групи потрібно врахувати, що незалежно від того, коли буде подана "Заява про припинення підприємницької діяльності" – єдиний податок нараховується та сплачується за повний місяць.

Отже, ДПС проведе нарахування єдиного податку за повний місяць, в якому ФОП припинив підприємницьку діяльність,

– пояснили у тексті.

Для ФОПів 3 групи все просто – єдиний податок сплачується за ставкою 5% (або 3%) від доходу. Якщо людина не отримувала прибуток, то й нарахувань не буде.

Зверніть увагу! ФОП 1 – 2 групи, які не сплачують єдиний податок та військовий збір, не заповнюють декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за період, в якому єдиний податок та військовий збір не сплачувався.

Щодо військового збору: ФОП 1 – 2 групи сплачують податок у повній сумі, ФОП 3 групи – у розмірі 1% від доходу.

А єдиний соціальний внесок у разі припинення підприємницької діяльності у 2026 році ФОП зобов’язаний сплатити у повному обсязі. Мінімальний розмір внеску становить 1 902,34 гривні на місяць, і його потрібно сплатити за всі періоди діяльності у 2026 році.

До ФОПів, які можуть не сплачувати ЄСВ, належать:

пенсіонери за віком або особи з інвалідністю, які отримують відповідні соціальні виплати; мобілізовані підприємці; ФОП, які мають основне місце роботи, якщо роботодавець сплачує за них ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний.

Що потрібно робити далі?

ФОП має скасувати діючі ліцензії.

Для ФОП, який застосовує ПРРО – після внесення запису до ЄДР про державну реєстрацію припинення ФОП реєстрація ПРРО скасовується автоматично фіскальним сервером

Для ФОП, який застосовує РРО – РРО потрібно розпломбувати та зняти з реєстрації в ДПІ. За необхідності подається 20-ОПП. Для розпломбування слід звернутися до сервісного центру, який направляє довідку про розпломбування в ДПС, а ФОП подає до контролюючих органів заяву за формою №4-РРО.

Зауважте! Строки закриття підприємницького рахунку законодавством не визначено. Тому закрити розрахунковий рахунок можна як до, так і після припинення підприємницької діяльності.

Для закриття підприємницького рахунку фізична особа-підприємець подає заяву до відділення банку. Також потрібно отримати виписки про рух коштів на рахунках.

Після закінчення процедури закриття банк на вимогу ФОП видає Довідку про закриття підприємницького рахунку.

Як подати заяву держреєстратору про припинення ФОП?

Варіант перший – подання Заяви про припинення через держреєстратора ФОП подає держреєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за формою 1.

Заяву можна подати в паперовому вигляді до будь-якого держреєстратора на території України. Він протягом 24 годин після надходження документів, зобов’язаний внести відомості до ЄДР.

Другий варіант – це закриття ФОП через "Дію".

Для цього потрібно:

Згенерувати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). Зареєструвати чи авторизуватися у кабінеті громадянина на сайті Дії за допомогою електронного підпису. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Перевірити інформацію. Підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. А якщо особа працювала зі спрощеною системою оподаткування, то її буде виключено з реєстру платників єдиного податку й реєстру платників ПДВ.

З цього моменту ФОП вважається закритим.

Далі в Електронному кабінеті в розділі "Облікові дані платника податків" у ФОП повинні з'явитись 2 дати:

Дата анулювання реєстрації платником ЄП. Дата зняття з обліку.

Водночас дата зняття з обліку як платника ЄСВ не з'явиться – воно відбудеться тільки після проведення перевірки податковою.

Цікаво! Понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. Найбільше – у столиці. У середньому, ФОПи "живуть" 2,4 року. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменше "існують" ФОПи-кур'єри. Про це свідчать дані Опендатабота.

Що ще слід знати ФОПам?