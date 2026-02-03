Які особливості процедури банкрутства?

Питання неплатоспроможності набуло особливої актуальності в умовах сучасного господарювання, адже фінансова неспроможність боржника впливає не лише на його діяльність, а й на інтереси кредиторів та економічну стабільність держави, повідомляє Міністерство юстиції. Ключовим нормативним актом у цій сфері є Кодекс України з процедур банкрутства, який регулює умови та механізми відновлення платоспроможності юридичних і фізичних осіб або їх визнання банкрутами.

Дія Кодексу не поширюється на банки, що виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Неплатоспроможність у розумінні Кодексу – це неспроможність боржника виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання строку їх сплати інакше, ніж через застосування процедур, передбачених законодавством.

Стосовно боржників – юридичних осіб Кодекс передбачає превентивну реструктуризацію та судові процедури банкрутства. Превентивна реструктуризація спрямована на запобігання неплатоспроможності й може включати зміни у структурі активів і зобов'язань, управлінські чи фінансові заходи. Вона відкривається господарським судом за місцезнаходженням боржника виключно за його заявою.

Як відбувається судова процедура банкрутства?

Судові процедури банкрутства включають розпорядження майном боржника, санацію та ліквідацію. Провадження у справі відкривається господарським судом за заявою кредитора або самого боржника. У межах такої справи суд розглядає всі майнові спори за участю боржника, зокрема щодо його майна, правочинів, результатів аукціонів, трудових вимог і податкових зобов'язань.

Одночасно з відкриттям провадження вводиться процедура розпорядження майном, за результатами якої суд ухвалює рішення про перехід до санації, ліквідації або закриття справи.

Для здійснення процедур превентивної реструктуризації та банкрутства суд призначає арбітражного керуючого. Це фахівець із вищою юридичною або економічною освітою, відповідною підготовкою, стажем роботи та внесенням до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Залежно від стадії провадження він може виконувати функції адміністратора реструктуризації, розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора.

Провадження у справах про банкрутство регулюється Кодексом з процедур банкрутства з урахуванням норм Господарського процесуального кодексу та інших законів. Водночас банкрутство не допускається щодо казенних підприємств, державних некомерційних підприємств і бюджетних установ, а також застосовується з окремими особливостями до боржників, діяльність яких пов'язана з державною таємницею або участю кредиторів-нерезидентів.

