Що являє собою процедура ліквідації?

Визнання боржника банкрутом означає не лише зміну його правового статусу, а й початок складної процедури ліквідації, повідомляє Міністерство юстиції України. Ключову роль у цьому процесі відіграє ліквідатор, якого господарський суд призначає з числа арбітражних керуючих.

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство – це встановлена судом неспроможність боржника відновити платоспроможність шляхом санації або реструктуризації та виконати грошові зобов’язання перед кредиторами інакше, ніж через ліквідаційну процедуру або процедуру погашення боргів. У випадках, визначених Кодексом, господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і одночасно відкриває ліквідаційну процедуру.

У цій постанові суд призначає ліквідатора та визначає строк проведення ліквідації, який не може перевищувати дванадцяти місяців. Інформація про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури офіційно оприлюднюється на вебпорталі судової влади України.

Що відбувається після ухвалення постанови про ліквідацію?

З дня ухвалення постанови господарська діяльність банкрута фактично припиняється, за винятком дій, необхідних для збереження майна або завершення технологічного циклу виробництва. Нові зобов’язання, зокрема щодо сплати податків і зборів, не виникають, крім витрат, пов’язаних із самою ліквідаційною процедурою. Також припиняються повноваження органів управління та власника щодо розпорядження майном боржника.

Зверніть увагу! Усі майнові активи банкрута, що належать йому на праві власності або господарського відання, формують ліквідаційну масу. Після проведення інвентаризації ліквідатор, за погодженням із комітетом кредиторів, визначає умови продажу майна та реалізує його на аукціоні. Кошти від продажу зараховуються на спеціальний ліквідаційний рахунок боржника.

Після покриття витрат на ліквідацію та виплати винагороди арбітражному керуючому здійснюються розрахунки з кредиторами у визначеній законом черговості. Завершивши всі виплати, ліквідатор подає до суду звіт і ліквідаційний баланс, які затверджуються ухвалою господарського суду.

Важливо! У разі відсутності майна після задоволення вимог кредиторів суд ухвалює рішення про припинення юридичної особи-банкрута та направляє його державному реєстратору. Якщо ж активів вистачило для повного розрахунку з кредиторами, боржник вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати підприємницьку діяльність. Виявлення майна після закриття справи може стати підставою для поновлення провадження за рішенням господарського суду.

