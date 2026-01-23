Що таке фіктивне банкрутство та яка за це відповідальність?

У сучасних економічних умовах банкрутство є важливим правовим механізмом для врегулювання кризових фінансових ситуацій підприємств і захисту прав кредиторів, повідомляє Міністерство юстиції України. Водночас трапляються випадки, коли цей інструмент використовується недобросовісно – шляхом подання завідомо неправдивої заяви про фінансову неспроможність з метою уникнення виконання зобов'язань.

Фіктивне банкрутство законодавство визначає як умисно неправдиву офіційну заяву засновника, службової особи або підприємця про неможливість виконання зобов'язань перед кредиторами чи бюджетом, якщо такі дії завдали значної матеріальної шкоди кредиторам або державі. Великою вважається шкода, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Кодекс України з процедур банкрутства також прямо відносить до фіктивного банкрутства завідомо неправдиву заяву боржника про нездатність розрахуватися з кредиторами. У разі встановлення такого факту суд закриває провадження у справі, а боржник зобов'язаний відшкодувати завдані збитки.

За фіктивне банкрутство передбачена цивільно-правова, адміністративна або кримінальна відповідальність. Зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює штраф від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як виявляють фіктивне банкрутство?

Для виявлення ознак фіктивного банкрутства проводиться аналіз фінансово-господарського стану підприємства за спеціальним порядком, затвердженим Міністерством юстиції України. Такий аналіз здійснюється арбітражним керуючим, а для державних підприємств — також за участі уповноважених структурних підрозділів міністерства.

Зверніть увагу! Під час аналізу оцінюється структура балансу, динаміка фінансових показників, рівень ліквідності, рентабельність діяльності та можливість виконання зобов'язань перед кредиторами. Ключовим індикатором є коефіцієнт покриття, який відображає здатність підприємства погашати поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів.

Ознаки фіктивного банкрутства можуть бути встановлені, якщо підприємство мало реальну можливість задовольнити вимоги кредиторів, але звернулося до суду із заявою про неплатоспроможність. Вирішальним є також факт подання офіційної заяви до господарського суду, яка тягне за собою правові наслідки.

Важливо! Завідомо неправдивою вважається заява, в якій наведені відомості про фінансову неспроможність не відповідають дійсному стану справ, а реальний фінансовий стан боржника дозволяв виконати взяті зобов'язання.

