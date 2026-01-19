Чи можна успадкувати борги?

Після смерті людини до складу спадщини входять не лише її активи, а й фінансові зобов’язання, які не припинилися у зв’язку зі смертю. Про це наголошує Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, пише 24 Канал.

Тому спадкоємці можуть зіткнутися з вимогами кредиторів, якщо приймають спадщину. Незалежно від того, отримують її за законом чи за заповітом.

Якщо спадщина прийнята, спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора про відкриття спадкової справи, а кредитор – заявити свої вимоги у встановлені строки.

Водночас відповідальність за борги обмежується вартістю отриманого майна та розподіляється між спадкоємцями пропорційно їхнім часткам.

Довідково: Водночас закон дозволяє повністю уникнути таких зобов’язань, якщо спадкоємець у встановлений строк офіційно відмовиться від спадщини, адже прийняття її з умовами або частково – не допускається.

Які борги не можуть перейти у спадок?

Водночас не всі борги та права можуть перейти у спадок, уточнює "Юридична газета". Закон виключає з цього переліку зобов’язання, тісно пов’язані з особою померлого:

особисті немайнові права;

аліменти, пенсійні й соціальні виплати;

право на відшкодування шкоди здоров’ю;

а також ті обов’язки, які за своєю природою не можуть бути виконані іншими особами.

Що ще слід знати про спадщину?