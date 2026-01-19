Як стягують аліменти з батьків, що відбувають покарання?

Обов'язок батьків утримувати дітей зберігається незалежно від того, чи перебуває особа на волі, чи відбуває покарання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Якщо є рішення суду про стягнення аліментів, воно є обов'язковим до виконання і для засуджених, а порядок такого стягнення чітко врегульований законодавством.

Відповідно до Сімейного кодексу України, батьки повинні утримувати дітей до досягнення ними повноліття, і факт ув'язнення не є підставою для звільнення від цього обов'язку. Для примусового стягнення аліментів стягувач звертається до суду, а подальше виконання рішення забезпечується в межах виконавчого провадження.

Зверніть увагу! Особи, засуджені до позбавлення волі, залучаються до оплачуваної праці в установах виконання покарань. Із нарахованої заробітної плати здійснюються обов'язкові відрахування, при цьому аліменти мають пріоритет над іншими платежами. Навіть за наявності боргів засудженому гарантується виплата частини доходу, але сплата аліментів відбувається в першу чергу.

Виконавчі документи надсилаються до установ виконання покарань, які здійснюють утримання коштів і перераховують їх у встановлені строки. Під час дії воєнного стану аліменти можуть перераховуватися безпосередньо стягувачу або на рахунок виконавчої служби.

Важливо! Якщо аліменти фактично не надходять, держава передбачає можливість отримання тимчасової допомоги дітям. Водночас Міністерство юстиції наголошує: навіть у місцях несвободи відповідальність за утримання дитини не зникає, а держава забезпечує реальні механізми виконання цього обов'язку.

