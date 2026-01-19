Как взыскивают алименты с родителей, отбывающих наказание?

Обязанность родителей содержать детей сохраняется независимо от того, находится ли лицо на свободе, или отбывает наказание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Если есть решение суда о взыскании алиментов, оно является обязательным к исполнению и для осужденных, а порядок такого взыскания четко урегулирован законодательством.

Читайте также Как изменить имя ребенка до года: что нужно знать родителям

В соответствии с Семейным кодексом Украины, родители должны содержать детей до достижения ими совершеннолетия, и факт заключения не является основанием для освобождения от этой обязанности. Для принудительного взыскания алиментов взыскатель обращается в суд, а дальнейшее исполнение решения обеспечивается в рамках исполнительного производства.

Обратите внимание! Лица, осужденные к лишению свободы, привлекаются к оплачиваемому труду в учреждениях исполнения наказаний. С начисленной заработной платы осуществляются обязательные отчисления, при этом алименты имеют приоритет над другими платежами. Даже при наличии долгов осужденному гарантируется выплата части дохода, но уплата алиментов происходит в первую очередь.

Исполнительные документы направляются в учреждения исполнения наказаний, которые осуществляют удержание средств и перечисляют их в установленные сроки. Во время действия военного положения алименты могут перечисляться непосредственно взыскателю или на счет исполнительной службы.

Важно! Если алименты фактически не поступают, государство предусматривает возможность получения временной помощи детям. В то же время Министерство юстиции отмечает: даже в местах несвободы ответственность за содержание ребенка не исчезает, а государство обеспечивает реальные механизмы выполнения этой обязанности.

Алименты без границ: как заставить платить того из родителей, кто выехал за границу?