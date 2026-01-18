Как присвоить имя ребенку?

Выбор имени для ребенка является одним из первых важных решений, которые принимают родители, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Имя ребенка определяется по взаимному согласию матери и отца, а в случае отсутствия брака и добровольного признания отцовства, согласно Семейным кодексом Украины, его выбирает мать самостоятельно.

Закон позволяет присвоить ребенку не более двух имен, если иное не предусмотрено обычаями национального меньшинства, к которому принадлежат родители или один из них. Если же после регистрации рождения возникла потребность изменить имя, сделать это можно в течение первого года жизни ребенка.

Для внесения изменений родителям необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за рубежом, могут подать соответствующее заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Как сейчас подавать заявление о смене имени?

В условиях военного положения заявление об изменении имени ребенка может быть подано в любой отдел ГРАГС на подконтрольной Украине территории. Если между родителями возникает спор относительно имени, его решают органы опеки и попечительства или суд.

Обратите внимание! Для рассмотрения заявления нужно подать документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка и другие документы, необходимые для принятия решения. Заявление могут подать один из родителей или опекун ребенка, а отказ в его принятии не допускается.

Решение о внесении изменений или об отказе принимается на основании представленных документов. В случае отказа заявителям обязаны предоставить письменное обоснование с разъяснением порядка обжалования.

Обратите внимание! Обычно рассмотрение заявления длится до трех месяцев, а за рубежом – до шести месяцев. За выдачу нового свидетельства взимается незначительная государственная пошлина, а также могут предоставляться дополнительные платные услуги в соответствии с перечнем, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

