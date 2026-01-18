Як присвоїти ім'я дитині?

Вибір імені для дитини є одним із перших важливих рішень, які ухвалюють батьки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Ім'я дитини визначається за взаємною згодою матері й батька, а у разі відсутності шлюбу та добровільного визнання батьківства, згідно з Сімейним кодексом України, його обирає мати самостійно.

Читайте також Чи можна не платити аліменти на дитину

Закон дозволяє присвоїти дитині не більше двох імен, якщо інше не передбачено звичаями національної меншини, до якої належать батьки або один із них. Якщо ж після реєстрації народження виникла потреба змінити ім'я, зробити це можна протягом першого року життя дитини.

Для внесення змін батькам необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, які проживають за кордоном, можуть подати відповідну заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Як зараз подавати заяву про зміну імені?

В умовах воєнного стану заява про зміну імені дитини може бути подана до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній Україні території. Якщо між батьками виникає спір щодо імені, його вирішують органи опіки та піклування або суд.

Зверніть увагу! Для розгляду заяви потрібно подати документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини та інші документи, необхідні для прийняття рішення. Заяву можуть подати один із батьків або опікун дитини, а відмова в її прийнятті не допускається.

Рішення про внесення змін або про відмову ухвалюється на підставі поданих документів. У разі відмови заявникам зобов'язані надати письмове обґрунтування з роз'ясненням порядку оскарження.

Зауважте! Зазвичай розгляд заяви триває до трьох місяців, а за кордоном – до шести місяців. За видачу нового свідоцтва справляється незначне державне мито, а також можуть надаватися додаткові платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Чи потребує нотаріальний договір щодо дитини повторного підтвердження в суді?