Батьки не мають повторно доводити утримання дитини

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, розглядаючи справу № 307/4851/22, підтвердив: за наявності нотаріально посвідченого договору між батьками суд не може вдруге встановлювати ті самі обставини в порядку окремого провадження, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Такий договір уже є належним юридичним підтвердженням і виключає "дублювання" через судове рішення, навіть якщо заявник посилається на можливість отримання відстрочки від мобілізації.

У справі йшлося про подружжя з неповнолітнім сином, яке одночасно з розірванням шлюбу просило суд зафіксувати факт проживання та виховання дитини з батьком. Ще у грудні 2022 року батьки уклали нотаріальний договір, яким визначили місце проживання дитини з батьком і порядок участі матері у вихованні.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у встановленні юридичного факту, вказавши, що він уже підтверджений договором. Верховний Суд погодився з цим висновком і залишив касаційну скаргу без задоволення.

КЦС ВС нагадав, що в окремому провадженні встановлюються лише ті факти, які не можуть бути підтверджені іншим шляхом і не пов’язані зі спором про право. У цій ситуації необхідні обставини вже зафіксовані нотаріально, тож підстав для втручання суду немає.

Зверніть увагу! Окремо Суд підкреслив, що проживання дитини з одним із батьків не дорівнює "самостійному вихованню" в розумінні законодавства про мобілізацію. Нотаріальний договір, навпаки, свідчить про участь обох батьків у виконанні батьківських обов’язків.

