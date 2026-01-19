Можно ли унаследовать долги?

После смерти человека в состав наследства входят не только его активы, но и финансовые обязательства, которые не прекратились в связи со смертью. Об этом отмечает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции, пишет 24 Канал.

Интересно Конфискация имущества во время военного положения: что предусматривает закон

Поэтому наследники могут столкнуться с требованиями кредиторов, если принимают наследство. Независимо от того, получают его по закону или по завещанию.

Если наследство принято, наследники обязаны сообщить кредитору об открытии наследственного дела, а кредитор – заявить свои требования в установленные сроки.

В то же время ответственность за долги ограничивается стоимостью полученного имущества и распределяется между наследниками пропорционально их долям.

Справочно: В то же время закон позволяет полностью избежать таких обязательств, если наследник в установленный срок официально откажется от наследства, ведь принятие его с условиями или частично – не допускается.

Какие долги не могут перейти по наследству?

В то же время не все долги и права могут перейти по наследству, уточняет "Юридическая газета". Закон исключает из этого перечня обязательства, тесно связанные с личностью умершего:

личные неимущественные права;

алименты, пенсионные и социальные выплаты;

право на возмещение вреда здоровью;

а также те обязанности, которые по своей природе не могут быть выполнены другими лицами.

Что еще следует знать о наследстве?