Можно ли унаследовать долги?
После смерти человека в состав наследства входят не только его активы, но и финансовые обязательства, которые не прекратились в связи со смертью. Об этом отмечает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции, пишет 24 Канал.
Интересно Конфискация имущества во время военного положения: что предусматривает закон
Поэтому наследники могут столкнуться с требованиями кредиторов, если принимают наследство. Независимо от того, получают его по закону или по завещанию.
- Если наследство принято, наследники обязаны сообщить кредитору об открытии наследственного дела, а кредитор – заявить свои требования в установленные сроки.
В то же время ответственность за долги ограничивается стоимостью полученного имущества и распределяется между наследниками пропорционально их долям.
Справочно: В то же время закон позволяет полностью избежать таких обязательств, если наследник в установленный срок официально откажется от наследства, ведь принятие его с условиями или частично – не допускается.
Какие долги не могут перейти по наследству?
В то же время не все долги и права могут перейти по наследству, уточняет "Юридическая газета". Закон исключает из этого перечня обязательства, тесно связанные с личностью умершего:
- личные неимущественные права;
- алименты, пенсионные и социальные выплаты;
- право на возмещение вреда здоровью;
- а также те обязанности, которые по своей природе не могут быть выполнены другими лицами.
Что еще следует знать о наследстве?
В украинском наследственном праве действует правило обязательной доли, которое ограничивает полную свободу завещания. Оно обеспечивает, что отдельные категории близких родственников в любом случае получат часть наследственного имущества, даже если они не упомянуты в завещании.
К таким лицам относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные муж или жена и родители.
Наследник имеет право не принимать наследство и добровольно отказаться от него, подав соответствующее заявление нотариусу в установленный законом срок.