Бесконечные штрафы по кредиту: миф или правда?
Несмотря на распространенный страх заемщиков, банки и финансовые компании не имеют права бесконечно начислять штрафы по кредиту, пишет 24 Канал.
Механизм ответственности за просрочку четко урегулирован законодательством, поэтому кредитор обязан действовать в установленных пределах, даже если задержка с выплатами длится длительное время.
- В случае просрочки платежа финансовое учреждение может применить неустойку: штраф или пеню. Штраф, как правило, начисляется в процентах от суммы просроченного платежа или другой базы, определенной договором, а пеня за каждый день просрочки.
- В то же время Закон Украины "О потребительском кредитовании" устанавливает жесткие ограничения: общий размер штрафов и пени не может превышать 50% от суммы кредита, полученной заемщиком.
Кроме того, пеня не может быть больше 15% от суммы просроченного платежа, а одновременное применение и штрафа, и пени за одно нарушение запрещено.
Можно ли обжаловать начисление пени и штрафов по кредиту?
Именно поэтому ситуации, когда долг растет в 10 – 12 раз от первоначальной суммы, часто свидетельствуют о нарушении прав потребителя, даже если такие условия формально прописаны в договоре.
Если финансовое учреждение продолжает начисления вопреки законодательным ограничениям, заемщик имеет право обжаловать такие действия. Сначала путем письменной жалобы кредитору, а при необходимости через обращение в Национальный банк Украины или суд.
Законны ли штрафы по кредиту для военнослужащих?
Для военнослужащих закон устанавливает отдельные финансовые гарантии. На период прохождения военной службы банки и другие кредиторы не имеют права применять к ним штрафные санкции за просрочку кредитных обязательств.
Эта норма прямо закреплена в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и является обязательной для всех финансовых учреждений независимо от условий кредитного договора.
Что еще нужно знать о долгах в Украине: коротко о главном
Коллекторы имеют право контактировать с должником только в установленное законом время и не чаще двух раз в день, если звонок не инициирован вами. Любые угрозы, шантаж, введение в заблуждение относительно размера долга или попытки получить ваши личные данные запрещены.
Также недопустимо беспокоить должника в ночные часы и выходные без его согласия. Соблюдение этих правил – обязанность коллекторских агентств, а их нарушение может стать основанием для жалобы в Национальный банк Украины или суд.