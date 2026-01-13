Бесконечные штрафы по кредиту: миф или правда?

Несмотря на распространенный страх заемщиков, банки и финансовые компании не имеют права бесконечно начислять штрафы по кредиту, пишет 24 Канал.

Интересно Как суд определяет размер алиментов: ключевые критерии и минимальные гарантии

Механизм ответственности за просрочку четко урегулирован законодательством, поэтому кредитор обязан действовать в установленных пределах, даже если задержка с выплатами длится длительное время.

В случае просрочки платежа финансовое учреждение может применить неустойку: штраф или пеню. Штраф, как правило, начисляется в процентах от суммы просроченного платежа или другой базы, определенной договором, а пеня за каждый день просрочки.

В то же время Закон Украины "О потребительском кредитовании" устанавливает жесткие ограничения: общий размер штрафов и пени не может превышать 50% от суммы кредита, полученной заемщиком.

Кроме того, пеня не может быть больше 15% от суммы просроченного платежа, а одновременное применение и штрафа, и пени за одно нарушение запрещено.

Можно ли обжаловать начисление пени и штрафов по кредиту?

Именно поэтому ситуации, когда долг растет в 10 – 12 раз от первоначальной суммы, часто свидетельствуют о нарушении прав потребителя, даже если такие условия формально прописаны в договоре.

Если финансовое учреждение продолжает начисления вопреки законодательным ограничениям, заемщик имеет право обжаловать такие действия. Сначала путем письменной жалобы кредитору, а при необходимости через обращение в Национальный банк Украины или суд.

Законны ли штрафы по кредиту для военнослужащих?

Для военнослужащих закон устанавливает отдельные финансовые гарантии. На период прохождения военной службы банки и другие кредиторы не имеют права применять к ним штрафные санкции за просрочку кредитных обязательств.

Эта норма прямо закреплена в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и является обязательной для всех финансовых учреждений независимо от условий кредитного договора.

Что еще нужно знать о долгах в Украине: коротко о главном