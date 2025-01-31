Почему задолженность Украины растет сейчас

Доля Всемирного банка в общем объеме госдолга Украины достигла 14%, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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В то же время роль Всемирного банка среди внешних кредиторов составила – 19%.

Долг Украины в 2024 году стремительно рос. В частности, задолженность перед Всемирным банком увеличивалась именно из-за того, что многие международные партнеры проводили финансирование Украины через эту организацию.

Также долг Украины в 2024 году рос перед:

МВФ – рост за 2024 год достиг 15% и составил 18,9 миллиарда долларов;

ЕС – увеличился на 34% – в целом он достиг 44 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Сумма государственного и гарантированного госдолга Украины за прошлый год выросла на 1461,3 миллиарда гривен (согласно нынешнему курсу, примерно 20,74 миллиарда долларов).