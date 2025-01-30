Как изменились пенсии за два десятилетия

Из-за роста курса доллара на 10,6% средняя пенсия в долларах уменьшилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Кто останется без льгот на коммунальные услуги и как это зависит от доходов

Данные Госстата и ПФУ показывают, что в 1997 году средняя пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она увеличилась в 111 раз.

За этот же период курс доллара вырос в 22 раза – с 1,9 гривны за доллар в 1997 году до 42 гривен за доллар в 2025 году.

Важно! Такой разрыв между ростом пенсий и девальвацией гривны свидетельствует о существенной потере покупательной способности украинских пенсионеров.

Как изменилась пенсия в долларах

За последние три десятилетия средняя пенсия в Украине в долларовом эквиваленте выросла в пять раз – с 27 до 138 долларов. Наибольший рост пенсий произошел в 2004 году, когда они почти удвоились – с 34 до 60 долларов.

Как война повлияла на пенсии:

После начала российской агрессии в 2014 году средняя пенсия уменьшилась со 191 до 100 долларов из-за резкого падения гривны.

из-за резкого падения гривны. После полномасштабного вторжения пенсии менялись незначительно и фактически не растут в долларовом эквиваленте.

Интересно! В то же время в 2024 году средняя зарплата в долларах превысила довоенный уровень, достигнув 532 долларов.