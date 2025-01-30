Як змінилися пенсії за два десятиліття

Через зростання курсу долара на 10,6% середня пенсія у доларах зменшилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Дані Держстату та ПФУ показують, що у 1997 році середня пенсія становила 52 гривні. До 2025 року вона збільшилася у 111 разів.

За цей же період курс долара зріс у 22 рази – з 1,9 гривні за долар у 1997 році до 42 гривень за долар у 2025 році.

Важливо! Такий розрив між зростанням пенсій та девальвацією гривні свідчить про суттєву втрату купівельної спроможності українських пенсіонерів.

Як змінилась пенсія у доларах

За останні три десятиліття середня пенсія в Україні у доларовому еквіваленті зросла у п’ять разів – з 27 до 138 доларів. Найбільше зростання пенсій відбулося у 2004 році, коли вони майже подвоїлися – з 34 до 60 доларів.

Як війна вплинула на пенсії:

Після початку російської агресії у 2014 році середня пенсія зменшилася зі 191 до 100 доларів через різке падіння гривні.

через різке падіння гривні. Після повномасштабного вторгнення пенсії змінювалися незначно і фактично не зростають у доларовому еквіваленті.

Цікаво! Водночас у 2024 році середня зарплата в доларах перевищила довоєнний рівень, досягнувши 532 доларів.