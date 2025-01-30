Що зміниться у наданні пільг
Якщо раніше пільги нараховувалися певним категоріям громадян незалежно від фінансового стану, то тепер враховуватиметься середньомісячний дохід родини, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".
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Відповідно до постанови Кабміну №1553 від 31 грудня 2024 року, якщо середній дохід на одну особу за останні шість місяців перевищує 4 240 гривень, пільга на оплату комунальних послуг більше не надаватиметься.
Важливо! Це може суттєво вплинути на багатьох українців, тому важливо заздалегідь перевірити свій дохід, щоб оцінити можливість отримання пільг у 2025 році.
Кого торкнуться зміни
З 2025 року пільги на оплату комунальних послуг надаватимуться з урахуванням доходу для таких категорій громадян:
- Реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії або є пенсіонерами.
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також дружини/чоловіки померлих через Чорнобильську катастрофу, опікуни дітей померлих, дружини/чоловіки померлих ліквідаторів інших ядерних аварій або ядерних випробувань.
- Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби.
- Сім’ї загиблих (померлих) або зниклих безвісти військовослужбовців.
- Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших структур, а також вдови/вдівці загиблих ветеранів.
- Колишні неповнолітні та малолітні в’язні концтаборів, гетто та народжені там діти.
- Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
Зауважте! Пільги для учасників бойових дій та осіб, які стали інвалідами внаслідок війни, залишаються без змін.