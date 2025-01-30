Кому надається право не платити за комуналку

ВПО та громадяни, які відсутні у своєму житлі більш як 30 днів можуть зробити запит на перерахунок комуналки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Зверніть увагу! Відсутність особа має підтвердити документально, наприклад, надати довідку про статус ВПО чи лікування.

Перерахунок можна зробити за усі ЖКП, окрім:

розподілу газу;

опалення.

Щоб зробити запит на перерахунок, потрібно подати регулятору спеціальну заяву і підтверджувальні документи.

Також отримати пільги на оплату комуналки можуть жителі зони бойових дій та окупованих територій. На цій частині України заборонено вимагати погашення заборгованості, яка накопичена з 24 лютого 2022 року.

Зауважте! Якщо внаслідок військових дій житло було зруйноване і комунальні послуги не надаються, оплата нараховуватись не може. Проте, якщо борги особа накопичила до введення воєнного стану, їх потрібно погасити.