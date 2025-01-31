Чому заборгованість України зростає зараз
Частка Світового банку у загальному обсязі держборгу України сягнула 14%, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Водночас роль Світового банку серед зовнішніх кредиторів склала – 19%.
Борг України у 2024 році стрімко зростав. Зокрема, заборгованість перед Світовим банком збільшувалась саме через те, що багато міжнародних партнерів проводили фінансування України через цю інституцію.
Також борг України у 2024 році зростав перед:
- МВФ – зростання за 2024 рік сягнуло 15% і склало 18,9 мільярда доларів;
- ЄС – збільшився на 34% – загалом він сягнув 44 мільярдів доларів.
Зверніть увагу! Сума державного та гарантованого держборгу України за минулий рік зросла на 1461,3 мільярда гривень (відповідно до теперішнього курсу, приблизно 20,74 мільярда доларів).