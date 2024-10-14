Необоснованно начисленные долги

Если поставщик коммунальных услуг необоснованно начислил вам долг, адвокат и управляющий партнер Адвокатской фирмы "Пакс", соучредитель БФ "ProUkraine" Станислав Лифлянчик рекомендует собрать документы, которые подтверждают вашу правоту. Об этом он сообщил в комментарии 24 Каналу.

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Речь идет о показания счетчиков, акты, квитанции об оплате и т.д. Как пояснил адвокат, в таком случае необходимо составить заявление на перерасчет задолженности, добавить все собранные документы и подать их в энергетическую компанию.

Станислав Лифтянчик Адвокат и управляющий партнер Адвокатской фирмы "Пакс" Напоследок скажу, что к моему большому сожалению коммунальные компании часто нарушают закон и манипулируют прекращением предоставления услуг. Например, если у вас нет долга, а вас отключили от газа, то единственным законным инструментом является – судебный иск с признанием действий незаконными и обязательством подключить.

Впрочем, если заявление рассмотрели, но отказали в уменьшении долга, сначала стоит обратиться в министерство с жалобой на незаконные действия поставщика коммунальных услуг, а уже потом обращаться в суд.

Как избежать штрафов

В то же время адвокат предостерегает украинцев от самовольного подключения к сетям коммунальных услуг, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Ведь в случае выявления незаконного подключения потребителя могут:

отключить от услуг;

начислить долг с использованием повышенного коэффициента;

наложить штраф и даже возбудить уголовное дело за кражу.

Обратите внимание! Если есть самовольное подключение, стоит обратиться к поставщику с заявлением о подключении и на время его рассмотрения отключиться от сети.

А в случае, если жилье уже отключено от услуг, лучше не медлить и обратиться к юристу, поскольку часто такие отключения могут быть незаконными, а жалобы помогают решить проблему.