Що таке обов'язкова частка у спадщині?

Обов'язкова частка у спадщині, яка переходить визначеним особам навіть у разі наявності заповіту, гарантована законом, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Це правило застосовується у випадках, коли спадкодавець заповів усе житло іншій людині або обмежив права близьких родичів. Обов'язкова частка може стосуватися квартири, будинку або частини права власності на нерухомість.

Хто має право на житло попри заповіт?

До обов'язкових спадкоємців, які мають право на спадщину незалежно від заповіту, належать:

неповнолітні діти спадкодавця;

повнолітні діти, які є непрацездатними;

непрацездатний чоловік або дружина померлого;

непрацездатні батьки спадкодавця.

Саме ці особи не можуть бути повністю усунуті від спадкування житла, навіть якщо заповіт складений на користь інших спадкоємців або сторонніх осіб.

Кого вважають непрацездатним спадкоємцем?

Важливо! Непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку або мають встановлену інвалідність. Ключовим є момент поділу спадщини, цей статус має вже бути.

Для реалізації права на житло попри заповіт важливим є статус непрацездатності. Якщо інвалідність або право на пенсію виникли вже після відкриття спадщини, підстав для отримання обов'язкової частки у спадщині не буде.

Який розмір обов'язкової частки у житлі?

Розмір обов'язкової частки становить не менше половини тієї частки, яку спадкоємець отримав би у разі спадкування за законом, зазначає адвокат Андрій Богомаз.

Для цього спочатку визначається коло спадкоємців без урахування заповіту, а вже після цього розраховується мінімальна гарантована частина.

Якщо до спадщини входить квартира або будинок, обов'язкова частка оформлюється як частина права власності на житло, а не як грошова компенсація за замовчуванням.

Чи можна втратити право на обов'язкову частку?

Спадкоємець може добровільно відмовитися від права спадщини, подавши відповідну заяву нотаріусу. У виняткових випадках суд може зменшити розмір обов'язкової частки, враховуючи поведінку спадкоємця та характер його відносин зі спадкодавцем.

