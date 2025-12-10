Також це пов'язано з інтеграцією українців у польську економіку, пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Чому українці в Польщі все частіше купують власні квартири?

За останні роки структура проживання українців у Польщі помітно змінилася. У 2025 році 81% українців самостійно забезпечили себе житлом, а саме:

72% продовжують орендувати квартири;

9% купили власне житло.

Ключову роль відіграє стабільна робота та регулярний дохід. Українці дедалі рідше пересилають значні суми коштів за кордон, натомість інвестують у власне житло там, де живуть і працюють. Оренда більше не сприймається як єдиний вихід, особливо на тлі коливань цін.

У яких містах Польщі житло подешевшало?

Наприкінці 2025 року зниження цін зафіксували одразу в кількох великих містах, зазначають in Poland. Вартість квадратного метра становить:

у Лодзі – 11 200 злотих;

у Кракові – 16 500 злотих;

у Познані – 13 500 злотих;

у Труймясті – 17 200 злотих.

Водночас у великих фінансових центрах ситуація інша. У Варшаві та Вроцлаві ціни продовжили зростати й уже перевищують 18 000 та 15 000 злотих за квадратний метр відповідно.

Чому ціни в одних містах падають, а в інших зростають?

У великих ділових центрах попит стабільно високий через приплив мігрантів, розвиток бізнесу та дефіцит землі під житлову забудову. У середніх містах будівництво активніше, пропозиція збільшується швидше, ніж попит, що й стримує ціни.

Важливо! Додатково впливають відсоткові ставки за іпотекою, рівень доходів населення та собівартість будівництва. Навіть незначне зниження вартості квадратного метра часто супроводжується знижками від забудовників і гнучкими умовами розтермінування.

Чи вигідніше купувати житло саме зараз?

Кінець 2025 року став періодом відносного затишшя на ринку. Там, де ціни знизилися, покупці отримали можливість придбати квартиру дешевше, ніж рік тому. Для українців, які мають стабільну роботу, це шанс закріпитися без переплат.

Поступове пожвавлення іпотечного кредитування також розширює можливості для купівлі. Навіть за умов часткового подорожчання житла у 2026 році нинішні ціни в багатьох містах відносно доступні.

Які прогнози щодо ринку житла в Польщі на 2026 рік?

Аналітики очікують помірного зростання цін уже з другої половини 2026 року. Найшвидше дорожчатимуть квартири у великих містах – Варшаві, Кракові та Вроцлаві. У Лодзі, Познані та промислових агломераціях можливе більш повільне відновлення цін після спаду.

Для тих, хто планує купівлю житла для власного проживання, 2025 рік залишається сприятливим моментом для входу на ринок до нового циклу подорожчання.

Яка вартість оренди у Польщі?