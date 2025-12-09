Чому ростуть ціни на квартири?

За останні роки зросли ціни на будівельні матеріали, енергоресурси та логістику, пише 24 Канал з посиланням на будівельні компанії.

Окремо впливає дефіцит робочої сили, що змушує забудовників підвищувати оплату праці. Зазвичай квартири на початку продажів коштують дешевше, але ближче до введення в експлуатацію ціна може зрости в середньому на 40%.

Як впливає на ринок житла війна?

Війна суттєво змінила структуру попиту на нерухомість в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення відбулося перерозподілення населення між регіонами. Західні області, Київ та великі обласні центри стали основними напрямками внутрішньої міграції, що автоматично підвищило попит на квартири саме в цих містах.

Важливо! У прифронтових регіонах ситуація протилежна. Через безпекові ризики кількість угод зменшилася, попит залишається обмеженим, що стримує зростання вартості або навіть призводить до зниження цін. Саме війна є ключовим фактором регіональної різниці у вартості квартир.

Яка вартість житла на вторинному ринку?

За даними ЛУН, на вторинному ринку найдорожчі квартири традиційно у Києві та Львові. Середня вартість однокімнатної квартири у цих містах становить 67 тисяч та 67,6 тисячі доларів відповідно.

Натомість у південних і східних регіонах ціни значно нижчі:

у Запоріжжі – 16 тисяч доларів;

у Миколаєві – 20 тисяч доларів;

у Харкові – 22 тисячі доларів;

у Сумах – 22,3 тисячі доларів;

у Дніпрі – 33 тисячі доларів.

Водночас навіть на вторинному ринку в більшості міст за рік зафіксовано зростання у межах 15%, що свідчить про загальну тенденцію до подорожчання житла.

Які ціни на первинному ринку?

Первинний ринок нерухомості також демонструє активне зростання. Найдорожчі новобудови у Львові, середня ціна квадратного метра становить близько 1 380 доларів. У Києві вартість сягає 1 310 доларів, в Одесі – близько 1 110 доларів.

У більшості західних міст ціни на первинному ринку за рік зросли на 8-13%, в Одесі приріст становить близько 17%. Водночас у східних та південних регіонах динаміка значно слабша, а подекуди фіксується навіть незначне зниження через нижчий попит.

Чому попит не падає навіть за високих цін?