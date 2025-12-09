Чому іноземці знову масово купують житло в Києві?

Повернення іноземних покупців стало однією з головних тенденцій на ринку нерухомості, пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Дивіться також Пропозиція житла під "єОселю" в Україні зросла втричі: де шукати найбільший вибір

Інвестори з Європи та США почали активніше купувати нерухомість у Києві зважаючи на сезонне зниження цін на ринку нерухомості. Вони розглядають українську столицю як перспективну локацію для вкладення коштів.

Основними цілями іноземних інвесторів є купівля житла під оренду, а також придбання комерційних приміщень для отримання стабільного доходу. Частина інвесторів робить ставку на перепродаж після зростання цін.

Потенційні інвестори вважають, що ціни на нерухомість у більшості міст нашої країни зараз на мінімумі, і вже незабаром почнуть сильно зростати. Те ж саме стосується й орендних ставок,

– зазначив керівник агенції нерухомості Андрій Романов.

Як іноземний попит уже впливає на ціни?

Ринок реагує досить швидко. Найвідчутніше зростання фіксують у сегменті новобудов. Нове житло поступово дорожчає, а кількість привабливих пропозицій скорочується.

Окремий інтерес іноземці проявляють до центральних районів та локацій із високим діловим трафіком. Це створює додаткову конкуренцію між інвесторами та звичайними покупцями, які планують придбати житло для власного проживання.

Важливо! Середня вартість квадратного метра у Києві у новобудові становить 50 тисяч гривень за квадратний метр. Найнижчі ціни на первинці фіксують у Деснянському районі – 37,2 тисячі гривень за квадрат, Дніпровському – 43,7 тисячі, Дарницькому – 48 тисячі.

Яке саме житло найчастіше купують іноземці?

Найбільший інтерес викликають квартири в нових житлових комплексах. Іноземних покупців приваблюють сучасні будинки з підземними паркінгами, автономними системами опалення, укриттями та власною інфраструктурою. Такі квартири цікавлять орендарів найбільше.

Як іноземець може купити житло в Україні?

За даними РІЕЛ, процедура купівлі для іноземця є цілком законною та зрозумілою. Перш за все потрібно отримати ідентифікаційний код. Без нього неможливо укласти жодну офіційну угоду.

Важливо! Іноземець має відкрити банківський рахунок в Україні та звернутися до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу. Всі розрахунки проводяться виключно у безготівковій формі.

Після підписання договору відбувається державна реєстрація права власності, і покупець офіційно стає власником квартири або комерційного об'єкта.

На що радять звернути увагу при купівлі квартири?

Перед укладанням угоди необхідно перевірити юридичну чистоту об'єкта. Важливо переконатися, що на нерухомість не накладено арештів, вона не перебуває у заставі та не має судових спорів.

У випадку з новобудовами додатково перевіряють документи забудовника та законність будівництва. Це дозволяє уникнути ризиків із затримками введення будинку в експлуатацію або проблемами з правом власності.

Як змінилися ціни на оренду житла?