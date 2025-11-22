Про вартість квартир у новобудовах і на вторинному ринку столиці 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

Яка вартість квартир на вторинному ринку?

Середня ціна однокімнатної квартири у Києві становить 66 тисяч доларів, двокімнатної – 105 тисяч, трикімнатної – 150 тисяч. За останні пів року вартість зросла на 10, 12, 11% відповідно.

Найдоступніші райони для купівлі однокімнатних квартир:

Деснянський – 41 тисяча доларів;

Святошинський – 50 тисяч;

Солом'янський, Дніпровський, Оболонський – 57 – 58 тисяч.

Найвищі ціни за однокімнатне житло:

Печерський – 130 тисяч доларів;

Шевченківський – 84,5 тисячі;

Голосіївський – 74,6 тисячі.

Щодо двокімнатних квартир, то найдешевші варіанти також зосереджені у Деснянському районі – 60,9 тисячі доларів. У Святошинському вони коштують у середньому 65 тисяч, у Дніпровському – 78 тисяч. Найдорожчі у Печерському – 196 тисяч, Шевченківському – 122 тисячі, Голосіївському – 120 тисяч.



У Києві найдорожче житло продають у Печерському районі / Фото Vgorode.ua

У сегменті трикімнатних квартир найдоступнішими є: Деснянський район – 76,9 тисячі доларів; Святошинський – 80 тисяч; Дніпровський – 100 тисяч. Найвищі ціни фіксують у Печерському – 313 тисяч доларів; Шевченківському – 210 тисяч; Голосіївському – 159 тисяч.

Яка ситуація з цінами на квартири в новобудовах?

Середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва становить 41 тисяча в економкласі (на 3% більше, ніж було рік тому), 49 тисяч – у комфорт-класі (зростання цін на 7%), 72 тисячі – у бізнес (падіння цін на 1%).

Найнижчі ціни на первинці фіксують у Деснянському районі – 37,2 тисячі гривень за квадрат, Дніпровському – 43,7 тисячі, Дарницькому – 48 тисячі. Найвищі: у Печерському районі – 110 тисяч гривень за квадрат, Шевченківському – 69,6 тисячі.

До слова, Відповідно до даних порталу OLX станом на 22 листопада найдешевша квартира, яку продають у Києві, коштує 8 900 доларів, це смартквартира. За найдорожче житло просять 9 мільйонів доларів, це пентхаус в урядовому кварталі.

Де найдешевші квартири в Україні?

У Запоріжжі зараз пропонують найвигідніші ціни на житло в Україні. За даними ЛУН, однокімнатну квартиру на вторинному ринку там можна придбати приблизно за 16 тисяч доларів – це найнижча середня вартість серед великих міст. На другому місці за доступністю – Миколаїв, де однокімнатні помешкання продають у середньому за 20 тисяч доларів. У Харкові та Сумах аналогічне житло коштує близько 22 тисяч доларів.

Схожа ситуація і на первинному ринку. У Запоріжжі квадратний метр новобудови стартує від 570 доларів. У Сумах він коштує приблизно 620 доларів, у Харкові – 670 доларів. У Миколаєві середня ціна становить приблизно 690 доларів за квадрат.