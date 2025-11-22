О стоимости квартир в новостройках и на вторичном рынке столицы 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

Какова стоимость квартир на вторичном рынке?

Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 66 тысяч долларов, двухкомнатной – 105 тысяч, трехкомнатной – 150 тысяч. За последние полгода стоимость выросла на 10, 12, 11% соответственно.

Самые доступные районы для покупки однокомнатных квартир:

Деснянский – 41 тысяча долларов;

Святошинский – 50 тысяч долларов;

Соломенский, Днепровский, Оболонский – 57 – 58 тысяч.

Самые высокие цены за однокомнатное жилье:

Печерский – 130 тысяч долларов;

Шевченковский – 84,5 тысяч;

Голосеевский – 74,6 тысяч.

Относительно двухкомнатных квартир, то самые дешевые варианты также сосредоточены в Деснянском районе – 60,9 тысяч долларов. В Святошинском они стоят в среднем 65 тысяч, в Днепровском – 78 тысяч. Самые дорогие в Печерском – 196 тысяч, Шевченковском – 122 тысячи, Голосеевском – 120 тысяч.



В Киеве самое дорогое жилье продают в Печерском районе / Фото Vgorode.ua

В сегменте трехкомнатных квартир самыми доступными являются: Деснянский район – 76,9 тысяч долларов; Святошинский – 80 тысяч; Днепровский – 100 тысяч. Самые высокие цены фиксируют в Печерском – 313 тысяч долларов; Шевченковском – 210 тысяч; Голосеевском – 159 тысяч.

Какова ситуация с ценами на квартиры в новостройках?

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляет 41 тысяча в эконом-классе (на 3% больше, чем было год назад), 49 тысяч – в комфорт-классе (рост цен на 7%), 72 тысячи – в бизнес (падение цен на 1%).

Самые низкие цены на первичке фиксируют в Деснянском районе – 37,2 тысячи гривен за квадрат, Днепровском – 43,7 тысячи, Дарницком – 48 тысяч. Самые высокие: в Печерском районе – 110 тысяч гривен за квадрат, Шевченковском – 69,6 тысячи.

К слову, Согласно данным портала OLX по состоянию на 22 ноября самая дешевая квартира, которую продают в Киеве, стоит 8 900 долларов, это смартквартира. За самое дорогое жилье просят 9 миллионов долларов, это пентхаус в правительственном квартале.

Где самые дешевые квартиры в Украине?

В Запорожье сейчас предлагают самые выгодные цены на жилье в Украине. По данным ЛУН, однокомнатную квартиру на вторичном рынке там можно приобрести примерно за 16 тысяч долларов – это самая низкая средняя стоимость среди крупных городов. На втором месте по доступности – Николаев, где однокомнатные квартиры продают в среднем за 20 тысяч долларов. В Харькове и Сумах аналогичное жилье стоит около 22 тысяч долларов.

Похожая ситуация и на первичном рынке. В Запорожье квадратный метр новостройки стартует от 570 долларов. В Сумах он стоит примерно 620 долларов, в Харькове – 670 долларов. В Николаеве средняя цена составляет примерно 690 долларов за квадрат.