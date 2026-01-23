Что такое фиктивное банкротство и какая за это ответственность?

В современных экономических условиях банкротство является важным правовым механизмом для урегулирования кризисных финансовых ситуаций предприятий и защиты прав кредиторов, сообщает Министерство юстиции Украины. В то же время бывают случаи, когда этот инструмент используется недобросовестно – путем подачи заведомо ложного заявления о финансовой несостоятельности во избежание выполнения обязательств.

Фиктивное банкротство законодательство определяет как умышленно ложное официальное заявление учредителя, должностного лица или предпринимателя о невозможности выполнения обязательств перед кредиторами или бюджетом, если такие действия нанесли значительный материальный ущерб кредиторам или государству. Большим считается вред, что в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кодекс Украины по процедурам банкротства также прямо относит к фиктивному банкротству заведомо ложное заявление должника о неспособности рассчитаться с кредиторами. В случае установления такого факта суд закрывает производство по делу, а должник обязан возместить причиненные убытки.

За фиктивное банкротство предусмотрена гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность. В частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает штраф от семисот пятидесяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как выявляют фиктивное банкротство?

Для выявления признаков фиктивного банкротства проводится анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия по специальному порядку, утвержденным Министерством юстиции Украины. Такой анализ осуществляется арбитражным управляющим, а для государственных предприятий - также при участии уполномоченных структурных подразделений министерства.

Обратите внимание! Во время анализа оценивается структура баланса, динамика финансовых показателей, уровень ликвидности, рентабельность деятельности и возможность выполнения обязательств перед кредиторами. Ключевым индикатором является коэффициент покрытия, который отражает способность предприятия погашать текущие обязательства за счет оборотных активов.

Признаки фиктивного банкротства могут быть установлены, если предприятие имело реальную возможность удовлетворить требования кредиторов, но обратилось в суд с заявлением о неплатежеспособности. Решающим является также факт подачи официального заявления в хозяйственный суд, которое влечет за собой правовые последствия.

Важно! Заведомо ложным считается заявление, в котором приведенные сведения о финансовой несостоятельности не соответствуют действительному положению дел, а реальное финансовое состояние должника позволяло выполнить взятые обязательства.

