Какое имущество ФЛП не заберут за налоговый долг?

Налоговый долг физического лица-предпринимателя не означает автоматическое взыскание всего его имущества. На это обращают внимание в Государственной налоговой службе Украины.

Налоговое законодательство четко определяет границы принудительного погашения задолженности и перечень активов, которые не могут использоваться как источник уплаты долга.

Важно! По общему правилу, налоговый долг может погашаться за счет имущества плательщика.

В то же время Налоговый кодекс предусматривает исключения, имеющие принципиальное значение для ФЛП. В частности, согласно пункту 87.3 статьи 87 НКУ:

не подлежат взысканию активы, которые не принадлежат предпринимателю на праве собственности;

находятся в залоге других лиц или переданы ФЛП только в пользование: по договорам аренды, лизинга, хранения, комиссии или доверительного управления.

Кроме того, налоговая не может обращать взыскание на кредитные и заемные средства, имущественные права третьих лиц, активы с ограниченным или запрещенным оборотом, а также на средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам.

Можно ли пользоваться деньгами несмотря на арест счетов ФЛП?

Если счета ФЛП арестованы государственной исполнительной службой или частным исполнителем, предприниматель не теряет права полностью пользоваться средствами. Закон позволяет осуществлять ограниченные расходные операции даже во время ареста.

ФЛП, который имеет наемных работников, может дальше платить заработную плату, но не более пяти минимальных зарплат в месяц на одного работника (в 2026 году это до 43 235 гривен). Также разрешено платить налоги, сборы и ЕСВ.

Важно! Именно предприниматель отвечает за то, чтобы средства использовались только на эти цели. Если деньги с арестованного счета пойдут на другие расходы, это может считаться нарушением требований исполнительного производства.

Что делать, если наложили арест на счета?