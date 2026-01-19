Что будет, если не платить за кредит, взятый онлайн?

Неуплата онлайн-кредита в Украине имеет юридические последствия, даже если заем оформляли дистанционно и без личного визита в банк. В случае нарушения условий договора кредитор имеет право требовать возврата тела кредита и процентов в судебном порядке, пишет 24 Канал со ссылкой на "Юридическую газету".

Если суд станет на сторону финансового учреждения, возможно открытие исполнительного производства с последующим арестом счетов и имущества заемщика. В то же время без решения суда такие меры не применяются.

Справочно: Во время военного положения для заемщиков действуют специальные гарантии. В частности, кредиторам запрещено начислять штрафы и пеню за просрочку, а также изменять процентную ставку в сторону увеличения. В то же время обязанность платить основную сумму долга и базовые проценты остается в силе.

Вместе с этим, война признается форс-мажорным обстоятельством, поэтому финансовая ответственность за просрочку не применяется до завершения военного положения, однако сам долг не аннулируется и подлежит погашению в будущем.

Чем грозит неуплата кредита на практике?

На практике в случае неуплаты онлайн-кредита заемщик сначала получает напоминание в виде сообщений и звонков от кредитора. Если задолженность сохраняется длительное время, то финансовое учреждение может привлечь коллекторов или передать долг другой компании.

Заметьте! Эти нюансы регулируются Законом "О потребительском кредитовании".

Следующим этапом, при отсутствии урегулирования, становится обращение в суд. Чтобы избежать негативных последствий, заемщику целесообразно заранее инициировать реструктуризацию долга или рассмотреть возможность рефинансирования на более приемлемых условиях.

Что делать, если подали в суд за долги?