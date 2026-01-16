Можно ли снять арест со счета?

Арест со счета снимают в случае окончания исполнительного производства, возвращения исполнительного документа в суд, отмены судом мер обеспечения иска или после полного погашения суммы долга вместе с исполнительным сбором и расходами, пишет 24 Канал со ссылкой на "Юридическую газету".

Также арест подлежит отмене, если выяснится, что исполнительный документ не подлежит исполнению или обязательства должника прекратились.

Справочно: Решение о снятии ареста оформляется постановлением государственного или частного исполнителя. В день его вынесения документ направляется банку, который обязан немедленно выполнить соответствующее решение.

Когда можно пользоваться средствами без снятия ареста?

На период действия военного положения введены специальные правила, о которых отмечается в "Юридической газете". Физические лица имеют право осуществлять расходные операции с арестованных счетов без учета ареста, если сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тысяч гривен.

Юридическим лицам разрешено пользоваться средствами с таких счетов исключительно для выплаты заработной платы (в пределах пяти минимальных зарплат на одного работника), а также для уплаты налогов, сборов и единого социального взноса.

Важно! Министерство юстиции и Национальный банк Украины официально разъяснили, что банки обязаны применять эти исключения и не имеют права блокировать расходные операции вопреки действующим нормам военного времени.

Что делать, если банк отказывает в пользовании деньгами?

В случае отказа банковского учреждения предоставить возможность пользоваться средствами клиент имеет право обжаловать такие действия. Жалоба подается в Национальный банк Украины, который осуществляет контроль за соблюдением прав потребителей финансовых услуг и реагирует на нарушения со стороны банков.

Таким образом, во время военного положения арест счета не всегда означает полную финансовую блокаду: закон позволяет как снятие ареста при определенных основаниях, так и временное пользование средствами в пределах специальных военных правил.

