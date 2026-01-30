Что представляет собой процедура ликвидации?

Признание должника банкротом означает не только изменение его правового статуса, но и начало сложной процедуры ликвидации, сообщает Министерство юстиции Украины. Ключевую роль в этом процессе играет ликвидатор, которого хозяйственный суд назначает из числа арбитражных управляющих.

Читайте также Проверка долгов в несколько кликов: как это сделать онлайн

В соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства, банкротство – это установленная судом неспособность должника восстановить платежеспособность путем санации или реструктуризации и выполнить денежные обязательства перед кредиторами иначе, чем через ликвидационную процедуру или процедуру погашения долгов. В случаях, определенных Кодексом, хозяйственный суд принимает постановление о признании должника банкротом и одновременно открывает ликвидационную процедуру.

В этом постановлении суд назначает ликвидатора и определяет срок проведения ликвидации, который не может превышать двенадцати месяцев. Информация о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры официально публикуется на вебпортале судебной власти Украины.

Что происходит после принятия постановления о ликвидации?

Со дня принятия постановления хозяйственная деятельность банкрота фактически прекращается, за исключением действий, необходимых для сохранения имущества или завершения технологического цикла производства. Новые обязательства, в частности по уплате налогов и сборов, не возникают, кроме расходов, связанных с самой ликвидационной процедурой. Также прекращаются полномочия органов управления и собственника по распоряжению имуществом должника.

Обратите внимание! Все имущественные активы банкрота, принадлежащие ему на праве собственности или хозяйственного ведения, формируют ликвидационную массу. После проведения инвентаризации ликвидатор, по согласованию с комитетом кредиторов, определяет условия продажи имущества и реализует его на аукционе. Средства от продажи зачисляются на специальный ликвидационный счет должника.

После покрытия расходов на ликвидацию и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему осуществляются расчеты с кредиторами в определенной законом очередности. Завершив все выплаты, ликвидатор подает в суд отчет и ликвидационный баланс, которые утверждаются постановлением хозяйственного суда.

Важно! В случае отсутствия имущества после удовлетворения требований кредиторов суд принимает решение о прекращении юридического лица-банкрота и направляет его государственному регистратору. Если же активов хватило для полного расчета с кредиторами, должник считается таким, не имеющим долгов, и может продолжать предпринимательскую деятельность. Выявление имущества после закрытия дела может стать основанием для возобновления производства по решению хозяйственного суда.

Фиктивное банкротство: как выявляют злоупотребления и какая ответственность грозит бизнесу?