Хто потрапляє до Єдиного реєстру боржників?

На практиці трапляються випадки, коли борг уже сплачено або виконавчий документ повернуто стягувачу, але відомості про боржника й далі відображаються в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ), повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Це може призводити до блокування реєстрації майна, ускладнення нотаріальних дій та фінансових операцій.

Щоб уникнути таких наслідків, варто розуміти, у яких випадках і на яких підставах інформація підлягає виключенню з Реєстру.

Виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу і передбачає примусове виконання рішень державними або приватними виконавцями. Єдиний реєстр боржників входить до Автоматизованої системи виконавчого провадження та створений для фіксації невиконаних майнових зобов'язань і запобігання відчуженню майна боржниками. Дані до Реєстру вносяться автоматично одночасно з відкриттям виконавчого провадження.

Які існують винятки?

Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, у справах про побачення з дитиною відомості вносяться лише після накладення штрафу, за аліментами – якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці, а окремі категорії боржників можуть узагалі не включатися до Реєстру.

Інформація про боржника має бути виключена з ЄРБ одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, скасування заходів примусового виконання або у разі повної відсутності заборгованості. У день підтвердження повного погашення боргу виконавець зобов'язаний скасувати заходи примусового виконання, що і є підставою для виключення даних.

Важливо! Якщо виконавчий документ уже повернули стягувачу, виключення з Реєстру здійснюється без поновлення провадження – на підставі окремої постанови виконавця.

Чому необхідно вчасно видалитись із реєстру?

Процедура виключення відомостей запускається за заявою боржника. До неї потрібно додати документи, які підтверджують підстави: квитанції про сплату боргу, судові рішення, постанови виконавця чи інші підтвердні матеріали. Усі ці документи приєднуються до матеріалів виконавчого провадження.

Своєчасне виключення з Єдиного реєстру боржників має принципове значення, адже перебування в ньому може стати підставою для відмови в державній реєстрації прав, блокування відчуження майна та створення інших юридичних обмежень.

Зверніть увагу! Виключення даних з ЄРБ – це не формальність, а реальний інструмент захисту майнових прав. Якщо зобов'язання виконано, боржник має законне право вимагати оперативного оновлення інформації та вільно розпоряджатися своїм майном і фінансами.

