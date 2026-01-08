Коли фізичну особу можуть визнати банкрутом?

Коли людина більше не здатна виконувати свої фінансові зобов’язання та не бачить реальних шляхів домовитися з кредиторами, ситуація може перейти у правову площину, пише 24 Канал з посиланням на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Цікаво Нотаріуси звітуватимуть по-новому: з 1 січня змінюється порядок подання даних до податкової

А саме це можливо через процедуру банкрутства фізичної особи. Річ у тім, що українське законодавство дозволяє ініціювати таку справу як самому боржнику, так й кредитору.

Важливо! Ключовою умовою є наявність неплатоспроможності. Тобто стану, коли особа після настання строків платежів об’єктивно не може розрахуватися з боргами інакше, ніж через спеціальні судові процедури.

У якому випадку відкривають справу про неплатоспроможність фізособи?

Справу про неплатоспроможність фізичної особи відкриває господарський суд. Втім, лише за наявності чітко визначених законом підстав, а саме передбачених статтею 115 Кодексу України з процедур банкрутства.

Зокрема, провадження можливе, якщо:

сума прострочених боргів становить не менше 30 мінімальних зарплат. Нині це понад 240 тисяч гривень;

боржник припинив сплачувати понад половину щомісячних платежів за кредитами та іншими зобов’язаннями протягом двох місяців поспіль;

у виконавчому провадженні зафіксовано, що в людини відсутнє майно, на яке можна звернути стягнення;

існують інші обставини, які свідчать, що найближчим часом боржник не зможе виконувати навіть поточні фінансові зобов’язання.

Довідково: банкрутство фізичної особи це не "списання боргів одним кліком". Мета процедури полягає в тому, аби упорядкувати заборгованість й створити механізм її погашення, а не автоматично звільнити людину від усіх фінансових обов’язків.

Які наслідки має визнання банкрутства фізичної особи?

Крім того, запуск процедури має відчутні правові наслідки, про які варто знати заздалегідь:

протягом п’яти років людина не зможе повторно скористатися процедурою банкрутства;

упродовж п’яти років перед укладенням кредитних договорів, договорів позики, поруки чи застави доведеться письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності;

протягом трьох років особа втрачає статус бездоганної ділової репутації та має обмеження у розпорядженні майном й укладенні нових фінансових угод.

Таким чином, банкрутство це серйозний юридичний крок із довгостроковими наслідками, який варто розглядати лише після зваженої оцінки всіх ризиків та альтернатив.

Що робити, якщо на спадщині арешт?