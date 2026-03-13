Для чего нужно признание человека банкротом?

Кодекс Украины по процедурам банкротства позволяет признавать неплатежеспособность физических лиц. Таким образом человек, который имеет много долгов, официально подтверждает неспособность выполнять свои денежные обязательства. Об этом пишет Министерство юстиции Украины.

Процедура банкротства позволяет урегулировать долговую нагрузку, восстановить платежеспособность человека, сохранить справедливый баланс между его интересами и требованиями кредиторов.

Когда человек понимает, что он не может выполнить вовремя (в течение 12 месяцев) свои долговые обязательства, то появляется угроза неплатежеспособности.

Инициировать процедуру банкротства человек может самостоятельно. Для этого следует подать заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности в хозяйственный суд по месту жительства. Для этого нужно лишь одно из оснований:

остановка погашения кредитов или других плановых платежей в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев;

отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание, а меры исполнительной службы по его розыску были безрезультатными;

имеются признаки угрозы неплатежеспособности.

При отсутствии оснований или погашения долга в полном объеме суд может отказаться начинать процедуру банкротства. Также отказ будет законным, если лицо привлечено к административной или уголовной ответственности за неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью. Если гражданин уже был признан банкротом в течение последних 5 лет, то новую процедуру тоже не начнут.

Какие документы нужны для оформления банкротства?

В суд подается заявление и пакет документов, подтверждающих финансовое и имущественное состояние должника. об этом пишет Ассоциация юристов Украины. Стоит добавить декларацию об имущественном состоянии свой и членов семьи, список кредиторов и должников с указанием сумм, документы о доходах, описание имущества с подтверждающими документами, информацию о счетах, копии сделок по ценному имуществу за последний год.

Также гражданин должен создать проект плана реструктуризации долгов.

Суд должен не позднее, чем за 5 дней вынести определение об открытии производства. Дату подготовительного заседания назначается в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления.

Важно! С момента открытия производства начисления штрафов и других финансовых санкций останавливаются, суд вводит мораторий на все долги, кроме алиментов и возмещения вреда.

Далее при условии выполнения должником плана реструктуризации хозяйственный суд закрывает производство. Процедура погашения долгов предусматривает удовлетворение требований кредиторов за счет реализации имущества лица, признанного банкротом. При недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов, долги считаются погашенными, кроме случаев, предусмотренных Кодексом Украины по процедурам банкротства.

