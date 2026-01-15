Как законно выйти из банковских долгов?

На фоне экономической нестабильности тема выхода из долговой ловушки становится все более актуальной. Закон предусматривает несколько легальных сценариев решения проблемы, пишет 24 Канал.

В частности, украинское законодательство дает физическим лицам реальный инструмент финансового перезапуска. Возможно это через процедуру неплатежеспособности (банкротства), о чем говорится в Кодексе Украины по Процедуре банкротства.

Заметьте! Она позволяет не просто "заморозить" проблему, а комплексно решить вопрос долгов: от пересмотра условий до полного списания обязательств.

Впрочем, воспользоваться этим механизмом можно только при четко определенных условиях.

Какие требования для банкротства?

Ключевые требования к банкротству по состоянию на 2026 год так, как отмечает Liga Zakon:

общая сумма долгов должна превышать 30 минимальных заработных плат;

у должника не должно быть ликвидного имущества, которое можно продать для погашения задолженности.

В рамках процедуры суд может или списать долги, или утвердить план реструктуризации. Он длится обычно до 5 лет, а в случае ипотеки срок может достигать 10 – 15 лет.

Важно! Повторно инициировать банкротство разрешено не ранее чем через 5 лет, а в течение этого времени человек обязан уведомлять кредиторов о своем статусе при оформлении новых займов.

Может ли банк "списать" долги?