Через втрату роботи, доходів або бізнесу багато позичальників опинилися в ситуації, коли вчасні виплати за кредитами стали неможливими. Усвідомлюючи масштаб проблеми, держава запровадила спеціальні механізми, пише 24 Канал.

Цікаво Наслідки банкрутства для людей і бізнесу: що передбачає закон

Вони дозволяють тимчасово врегулювати боргові питання без жорсткого тиску з боку банків та МФО. Ключовим рішенням стало звільнення від відповідальності за прострочення грошових зобов’язань, передбачене нормами Цивільного кодексу та Законом №2120.

Довідково: На період дії воєнного стану і протягом 30 днів після його припинення кредиторам заборонено нараховувати штрафи, пеню та підвищувати відсоткові ставки.

Фактично це означає "паузу" в санкціях: борг не зростає через фінансові покарання, а будь-які спроби їх стягнення можуть бути оскаржені в правовому полі.

Яка специфіка кредитів для військовослужбовців?

Окремі рішення передбачені для військовослужбовців: на час служби за кредитами не нараховуються ні штрафи, ні відсотки. Водночас закон не скасовує самі зобов’язання, адже великі кредити на житло чи автомобіль лише відтерміновуються.

Довідково: це регулюється згідно із Законом № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Для цивільних осіб діє той самий принцип: відповідальність тимчасово знята, але після завершення воєнного стану питання виплат знову стане актуальним, тож скористатися наданими механізмами варто вже зараз.

Чи можуть реструктуризувати кредит або борг?