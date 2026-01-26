Кто не сможет получить наследство?

Черкасский апелляционный суд напомнил, что даже при наличии родственных связей, брака с наследодателем или упоминания в завещании лицо может быть лишено права на наследование.

Такие ограничения прямо предусмотрены законом и применяются в случаях недобросовестного или противоправного поведения наследников. В частности, в соответствии со статьей 1224 Гражданского кодекса Украины, не имеют права на наследство:

лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или другого возможного наследника или совершили покушение на их жизнь;

а также те, кто умышленно препятствовал составлению, изменению или отмене завещания с целью получения или увеличения наследственной доли.

Отдельно определен круг лиц, которые не наследуют по закону.

Речь идет, в частности, о родителях, лишенных родительских прав и не восстановленных в них до открытия наследства, а также о лицах, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя, если это установлено судом.

Обратите внимание! Кроме того, наследственных прав не имеют лица, брак между которыми был признан недействительным.

К тому же, по решению суда наследник также может быть отстранен от наследования, если будет доказано, что он не оказывал помощи наследодателю, который из-за возраста, тяжелой болезни или инвалидности находился в беспомощном состоянии.

Кто может получить наследство в Украине?

Наследственные правоотношения в Украине регулируются Гражданским кодексом Украины. Общее правило предусматривает, что наследство переходит к лицам, определенных в завещании.

Справочно: Даже при наличии завещания отдельные лица имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от воли наследодателя (статья 1241 ГКУ). Речь идет о нетрудоспособных детях, мужа или жену, родителей и других совершеннолетних нетрудоспособных родственников, которые находились на иждивении.

Если завещание отсутствует, признано недействительным или не охватывает всего имущества – то право на наследование по закону имеют наследники соответствующих очередей, определенных статьями 1261 – 1265 Кодекса.

Что еще следует знать о наследстве в Украине?