Кто не сможет получить наследство?
Черкасский апелляционный суд напомнил, что даже при наличии родственных связей, брака с наследодателем или упоминания в завещании лицо может быть лишено права на наследование.
Такие ограничения прямо предусмотрены законом и применяются в случаях недобросовестного или противоправного поведения наследников. В частности, в соответствии со статьей 1224 Гражданского кодекса Украины, не имеют права на наследство:
- лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или другого возможного наследника или совершили покушение на их жизнь;
- а также те, кто умышленно препятствовал составлению, изменению или отмене завещания с целью получения или увеличения наследственной доли.
Отдельно определен круг лиц, которые не наследуют по закону.
- Речь идет, в частности, о родителях, лишенных родительских прав и не восстановленных в них до открытия наследства, а также о лицах, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя, если это установлено судом.
Обратите внимание! Кроме того, наследственных прав не имеют лица, брак между которыми был признан недействительным.
К тому же, по решению суда наследник также может быть отстранен от наследования, если будет доказано, что он не оказывал помощи наследодателю, который из-за возраста, тяжелой болезни или инвалидности находился в беспомощном состоянии.
Кто может получить наследство в Украине?
Наследственные правоотношения в Украине регулируются Гражданским кодексом Украины. Общее правило предусматривает, что наследство переходит к лицам, определенных в завещании.
Справочно: Даже при наличии завещания отдельные лица имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от воли наследодателя (статья 1241 ГКУ). Речь идет о нетрудоспособных детях, мужа или жену, родителей и других совершеннолетних нетрудоспособных родственников, которые находились на иждивении.
Если завещание отсутствует, признано недействительным или не охватывает всего имущества – то право на наследование по закону имеют наследники соответствующих очередей, определенных статьями 1261 – 1265 Кодекса.
Что еще следует знать о наследстве в Украине?
В Украине налогообложение наследства определяется статусом наследника и степенью его родства с наследодателем.
В зависимости от этих критериев применяется ставка налога от 0% до 18%, при этом к начислениям отдельно добавляется военный сбор в размере 1,5%.
Обязанность подавать налоговую декларацию возникает только у наследников, для которых установлена ставка 5% или 18%.
Лица, получающие наследство с нулевой налоговой ставкой, освобождаются от декларирования такого дохода.