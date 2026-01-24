Чим загрожує несплата аліментів?

Борг зі сплати аліментів може мати не лише фінансові наслідки. У визначених законом випадках він стає підставою для тимчасового обмеження права на виїзд за кордон.

Цікаво Продаж квартири без згоди дружини: чи можливо це зробити законно

Такий механізм прямо передбачений законодавством та застосовується в межах виконавчого провадження. Зокрема, пункт 5 частини першої статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" дозволяє тимчасово заборонити виїзд особі, яка ухиляється від виконання судового рішення, у тому числі щодо сплати аліментів.

Важливо! Право на свободу пересування гарантує Конституція України, однак вона ж допускає обмеження цього права на підставі закону.

Рішення про обмеження виїзду ухвалюється державним або приватним виконавцем відповідно до Закону України "Про виконавче провадження". Якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за чотири місяці, виконавець має право винести вмотивовану постанову про заборону виїзду за межі України.

Зверніть увагу! У справах, що стосуються утримання хворої дитини, така постанова може бути винесена вже при заборгованості понад три місяці.

Чи можна виїхати за кордон, якщо погасив борг по аліментах?

Обмеження діє до повного погашення боргу. Після сплати заборгованості виконавець зобов’язаний скасувати заборону, а інформація про це автоматично передається до Державної прикордонної служби.

Перевірити наявність аліментної заборгованості та пов’язаних із нею обмежень можна через Єдиний реєстр боржників або безпосередньо у виконавця, який веде провадження.

Чи обовʼязково платити аліменти дитині?