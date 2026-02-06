Какие обязательства имеют родители по содержанию ребенка?

Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия и обеспечивать условия для его здоровья, воспитания и развития, сообщает Министерство юстиции Украины. Способ выполнения этой обязанности определяется по договоренности между родителями, а в случае отдельного проживания один из них может участвовать в содержании ребенка в денежной или натуральной форме, отмечает Семейный кодекс Украины.

При этом мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от факта пребывания в браке. Расторжение брака или отдельное проживание не освобождает ни одного из родителей от ответственности за ребенка.

В семейном законодательстве понятие "содержание" охватывает не только алименты. Они считаются базовой обязанностью и покрывают основные потребности ребенка – питание, одежда, образование, медицинские услуги и отдых. В то же время закон предусматривает возможность взыскания дополнительных расходов, если они обусловлены особыми обстоятельствами.

Согласно статье 185 Семейного кодекса Украины, оба родителя обязаны участвовать в дополнительных расходах на ребенка, связанных, в частности, с болезнью, увечьем или развитием способностей. В случае спора размер такого участия определяется судом с учетом конкретных обстоятельств дела. Расходы могут компенсироваться заранее или после их фактического понесения – единовременно, периодически или на постоянной основе.

Что говорит судебная практика?

Судебная практика подтверждает, что дополнительные расходы не являются автоматическими и должны быть должным образом обоснованы. Верховный Суд неоднократно отмечал: лицо, которое обращается с требованием об их взыскании, должно доказать наличие особых обстоятельств и реальный или прогнозируемый размер расходов.

Доказательствами могут служить документы об оплате обучения, занятий в спортивных или художественных заведениях, приобретение специального оборудования, а также медицинские справки, выводы врачей, чеки и счета на лечение или реабилитацию. Размер дополнительных расходов определяется в твердой денежной сумме.

Иски о взыскании дополнительных расходов на ребенка могут подаваться как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца. В случае просрочки оплаты плательщик обязан уплатить задолженность с учетом индекса инфляции и три процента годовых за все время просрочки.

