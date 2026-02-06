Какие обязательства имеют родители по содержанию ребенка?
Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия и обеспечивать условия для его здоровья, воспитания и развития, сообщает Министерство юстиции Украины. Способ выполнения этой обязанности определяется по договоренности между родителями, а в случае отдельного проживания один из них может участвовать в содержании ребенка в денежной или натуральной форме, отмечает Семейный кодекс Украины.
При этом мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от факта пребывания в браке. Расторжение брака или отдельное проживание не освобождает ни одного из родителей от ответственности за ребенка.
В семейном законодательстве понятие "содержание" охватывает не только алименты. Они считаются базовой обязанностью и покрывают основные потребности ребенка – питание, одежда, образование, медицинские услуги и отдых. В то же время закон предусматривает возможность взыскания дополнительных расходов, если они обусловлены особыми обстоятельствами.
Согласно статье 185 Семейного кодекса Украины, оба родителя обязаны участвовать в дополнительных расходах на ребенка, связанных, в частности, с болезнью, увечьем или развитием способностей. В случае спора размер такого участия определяется судом с учетом конкретных обстоятельств дела. Расходы могут компенсироваться заранее или после их фактического понесения – единовременно, периодически или на постоянной основе.
Что говорит судебная практика?
Судебная практика подтверждает, что дополнительные расходы не являются автоматическими и должны быть должным образом обоснованы. Верховный Суд неоднократно отмечал: лицо, которое обращается с требованием об их взыскании, должно доказать наличие особых обстоятельств и реальный или прогнозируемый размер расходов.
Доказательствами могут служить документы об оплате обучения, занятий в спортивных или художественных заведениях, приобретение специального оборудования, а также медицинские справки, выводы врачей, чеки и счета на лечение или реабилитацию. Размер дополнительных расходов определяется в твердой денежной сумме.
Иски о взыскании дополнительных расходов на ребенка могут подаваться как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца. В случае просрочки оплаты плательщик обязан уплатить задолженность с учетом индекса инфляции и три процента годовых за все время просрочки.
Алименты с зарплаты: могут ли их списывать без ведома отца?
Удержание алиментов из зарплаты происходит на основании официальных документов, таких как решение суда или нотариально удостоверенный договор, без дополнительного согласия работника.
Алименты могут взиматься в фиксированной сумме или как доля от дохода, в зависимости от материального положения плательщика и количества детей.