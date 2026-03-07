Что делать, если алименты не платятся добровольно?

Надлежащее содержание ребенка одним из бывших супругов направлении зависит от алиментов. Принудительное взыскание возможно и законное, нужно только правильно все оформить. Об этом пишут в Министерстве юстиции Украины.

Так в орган исполнительной службы или частного исполнителя нужно подать документы, на основании которых возможно открыть производство:

исполнительный документ, выданный судом на основании решения или исполнительной надписи нотариуса;

заявление о принудительном исполнении.

Важно! Исполнительный документ может быть в бумажной форме или в форме электронного документа с квалифицированной электронной подписью.

В заявлении пишется название и дата выдачи исполнительного документа, информация о взыскателе, способ перечисления взысканных с должника сумм, реквизиты счета, открытого в банке или другом финансовом учреждении для получения средств.

Также стоит отметить, если должник частично уже оплатил алименты.

Если заявление подается в электронной форме, то указывается:

наименование органа государственной исполнительной службы или данные частного исполнителя; название, номер и дата выдачи исполнительного документа и органа, что ее выдал; дата вступления в законную силу решения; категория и тип взыскания; резолютивная часть исполнительного документа; информация о должнике, его адрес проживания или пребывания, дата рождения должника; способ перечисления взысканных с должника средств; реквизиты счета; другие сведения.

Как подать документы?

Лично или по почте можно передать бумажный исполнительный документ вместе с заявлением. имеет право подать лично или по почте.

Документ в электронной форме взыскатель подает в соответствии с порядком, определенного разделом XV Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утвержденного приказом Минюста.

Его предъявляют в системах Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, в частности в "Электронном кабинете", "Электронном суде". Если исполнительный документ подается в электронной форме, то и заявление также. На него накладывается квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись или печать.

Можно ли подать документы через представителя?

Свои права и обязанности взыскатель и должник могут внедрять самостоятельно или через представителей. Для этого нужна доверенность физического лица, решение о назначении опекуном, попечителем или управляющим наследственного имущества и ордер адвоката. Если человек пользуется услугами бесплатной юридической помощи, то от специалистов требуется поручение.

Вниманию! Документы, удостоверяющие полномочия представителей, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Когда откроют производство?

Уже на следующий день после получения заявления исполнитель выдает постановление об открытии производства, в котором говорится об обязанности должника подать декларацию о доходах и имуществе. Его предупреждают об ответственности за игнорирование требования.

Копии постановлений исполнителя направляются по почте заказным письмом.

