Действительно ли пару будут заставлять примириться вместо развода?
Украинцы уверяют, что если новый Гражданский кодекс пропустят с нормой о "примирении", то это будет возвращением к старым нормам. Критики законопроекта опасаются, что обязательное "примирение" может затягивать процесс развода, особенно в случаях конфликтных отношений или психологического давления. Но спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что на самом деле механизм примирения – это не возвращение к "домострою".
Глава парламента заявил, что заявления о проблемах с разводом после принятия нового Гражданского кодекса является манипуляцией. Ведь сейчас статья 111 Семейного кодекса предусматривает, что время на примирение супругов есть и суды часто применяют эту практику. Речь идет о том, что примирение должно происходить в процессе развода, если это не противоречит моральным принципам.
Напомним! Слово "добропорядочность" в проекте нового кодекса заменяет старое понятие "моральных принципов". Поэтому использованное новое слово не вводит новых норм и изменений в судебной практике. Принцип boni mores вообще есть в кодексах разных стран. А в нашем старом законодательстве этот стандарт имел несколько постсоветский штамп.
Но в законопроекте процесс предлагают сделать более безопасным существует. Поэтому среди норм прописали критически важные исключения.
Оставив регуляцию как есть, мы делаем очень важные исключения из этого. Если, например, супруги договорились о нормальном распределении, но у них есть малолетние дети, этот срок не может быть больше одного месяца. А если один из супругов совершил домашнее насилие или другое противоправное поведение, которое содержит признаки уголовного преступления, то меры для примирения супругов не принимают,
– сообщил Стефанчук.
Он добавил, что таким образом будет происходить защита пострадавших.
Добавим, что в судебной практике временем на примирение считается срок, определенный судом перед расторжением брака. За этот срок супруги должны попытаться восстановить отношения и не спешить с разводом. Если норма останется в кодексе, суды и в дальнейшем смогут предоставлять супругам время для примирения, но с более четкими исключениями.
Как пояснил в комментарии 24 Каналу адвокат Станислав Лифлянчик, такой механизм применяется индивидуально. Поэтому фактически изменений новое правило не предусматривает.
Срок на примирение дается на усмотрение суда. Поэтому будет как и сейчас. Сейчас если ответчик в деле о расторжении брака просит суд дать срок на примирение, то суд иногда дает месяц.
В то же время часть украинцев увидела в новых нормах возвращение к старому подходу, когда сохранение брака ставилось выше личного комфорта или безопасности человека.
Гражданский кодекс, который в первом чтении приняли народные депутаты на заседании 28 апреля, является большим по размеру и насчитывает более 800 страниц. Он соединил в себе старые и новые нормы гражданского, семейного и международного права, которые содержатся в 9 книгах. Обновление Гражданского кодекса должно стать крупнейшей реформой частного права за годы независимости и заменить значительную часть норм, которые остались еще с 2003 года.
Верховная Рада изменила формат коммуникации, чтобы все украинцы смогли понять новеллы законодательства, которые предусматривает проект. В ближайшее время появятся разъяснения положений с объяснением, для чего их будут вводить и действительно ли они будут защищать права различных слоев населения.
Вместе с этим, законодатели ожидают диалог с народными депутатами для внесения поправок. С гражданским обществом будут говорить для поиска компромисса и объяснения своей позиции.
Что известно о критике законопроекта №15150?
Ранее Руслан Стефанчук уже объяснял, что наиболее скандальные нормы исключили из законопроекта. Теперь в кодексе будут изменения по разделу общего имущества при разводе, а также наконец урегулируется вопрос гражданских браков. В то же время никто не будет заставлять оформлять брак в 14 лет из-за беременности или оставаться с нелюбимым принудительно.
Кроме того, законодатели планируют провести сложные дебаты, с помощью которых удалось бы решить вопросы, которые волнуют украинцев, в частности – семейного права и дискриминации.
Хотя власть и предоставляет объяснения и готова к диалогу, украинцы все равно массово выступают против изменений в Гражданский кодекс. 12 мая на сайте президента появилась петиция против законопроекта №15150, которая за сутки набрала более, чем 25 000 голосов.