Действительно ли пару будут заставлять примириться вместо развода?

Украинцы уверяют, что если новый Гражданский кодекс пропустят с нормой о "примирении", то это будет возвращением к старым нормам. Критики законопроекта опасаются, что обязательное "примирение" может затягивать процесс развода, особенно в случаях конфликтных отношений или психологического давления. Но спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что на самом деле механизм примирения – это не возвращение к "домострою".

Смотрите также Стефанчук анонсировал публичные разъяснения положений нового Гражданского кодекса

Глава парламента заявил, что заявления о проблемах с разводом после принятия нового Гражданского кодекса является манипуляцией. Ведь сейчас статья 111 Семейного кодекса предусматривает, что время на примирение супругов есть и суды часто применяют эту практику. Речь идет о том, что примирение должно происходить в процессе развода, если это не противоречит моральным принципам.

Напомним! Слово "добропорядочность" в проекте нового кодекса заменяет старое понятие "моральных принципов". Поэтому использованное новое слово не вводит новых норм и изменений в судебной практике. Принцип boni mores вообще есть в кодексах разных стран. А в нашем старом законодательстве этот стандарт имел несколько постсоветский штамп.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Но в законопроекте процесс предлагают сделать более безопасным существует. Поэтому среди норм прописали критически важные исключения.

Оставив регуляцию как есть, мы делаем очень важные исключения из этого. Если, например, супруги договорились о нормальном распределении, но у них есть малолетние дети, этот срок не может быть больше одного месяца. А если один из супругов совершил домашнее насилие или другое противоправное поведение, которое содержит признаки уголовного преступления, то меры для примирения супругов не принимают,

– сообщил Стефанчук.

Он добавил, что таким образом будет происходить защита пострадавших.

Добавим, что в судебной практике временем на примирение считается срок, определенный судом перед расторжением брака. За этот срок супруги должны попытаться восстановить отношения и не спешить с разводом. Если норма останется в кодексе, суды и в дальнейшем смогут предоставлять супругам время для примирения, но с более четкими исключениями.

Как пояснил в комментарии 24 Каналу адвокат Станислав Лифлянчик, такой механизм применяется индивидуально. Поэтому фактически изменений новое правило не предусматривает.

Станислав Лифлянчик Адвокат, управляющий партнер Адвокатской фирмы "ПАКС" Срок на примирение дается на усмотрение суда. Поэтому будет как и сейчас. Сейчас если ответчик в деле о расторжении брака просит суд дать срок на примирение, то суд иногда дает месяц.

В то же время часть украинцев увидела в новых нормах возвращение к старому подходу, когда сохранение брака ставилось выше личного комфорта или безопасности человека.

Гражданский кодекс, который в первом чтении приняли народные депутаты на заседании 28 апреля, является большим по размеру и насчитывает более 800 страниц. Он соединил в себе старые и новые нормы гражданского, семейного и международного права, которые содержатся в 9 книгах. Обновление Гражданского кодекса должно стать крупнейшей реформой частного права за годы независимости и заменить значительную часть норм, которые остались еще с 2003 года.

Верховная Рада изменила формат коммуникации, чтобы все украинцы смогли понять новеллы законодательства, которые предусматривает проект. В ближайшее время появятся разъяснения положений с объяснением, для чего их будут вводить и действительно ли они будут защищать права различных слоев населения.

Вместе с этим, законодатели ожидают диалог с народными депутатами для внесения поправок. С гражданским обществом будут говорить для поиска компромисса и объяснения своей позиции.

Что известно о критике законопроекта №15150?

Ранее Руслан Стефанчук уже объяснял, что наиболее скандальные нормы исключили из законопроекта. Теперь в кодексе будут изменения по разделу общего имущества при разводе, а также наконец урегулируется вопрос гражданских браков. В то же время никто не будет заставлять оформлять брак в 14 лет из-за беременности или оставаться с нелюбимым принудительно.

Кроме того, законодатели планируют провести сложные дебаты, с помощью которых удалось бы решить вопросы, которые волнуют украинцев, в частности – семейного права и дискриминации.

Хотя власть и предоставляет объяснения и готова к диалогу, украинцы все равно массово выступают против изменений в Гражданский кодекс. 12 мая на сайте президента появилась петиция против законопроекта №15150, которая за сутки набрала более, чем 25 000 голосов.