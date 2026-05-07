Что такое такая загадочная "доброобычность"?

Многие люди, которые интересовались предложенными изменениями Гражданского кодекса, отметили, что "доброобычность" – довольно непонятное и оценочное понятие, которое якобы будет "разрушать гражданское законодательство". О том, для чего именно вводится такое понятие, рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Чиновник уточнил, что "доброобычность" в целом есть во многих кодексах стран Европы. Он был и в старом законодательстве, но имел постсоветский штамп. Как раз поэтому придумали термин для украинского названия общеевропейского стандарта boni mores, что переводится с латинского как "хорошие моральные качества". Как рассказал Стефанчук, такая норма встречается в гражданском праве Германии, Франции, Нидерландов и других стран.

"Доброобычность", как замену "моральным принципам общества" предложила профессиональная филологическая группа, которая подбирает заменители словам, которых нет в юридической терминологии. Такое название предложил известный юрист Сергей Головатый.

Рабочая группа согласилась с этим термином и просто произошла замена всех терминов "моральные основы общества", которые сегодня существуют в законодательстве, на украинский удельный термин,

– рассказал спикер Верховной Рады.

Руслан Стефанчук также отметил, что целесообразно вносить новые юридические термины с корнем "добро". Так примером является слово, которое уже существует в законе – "доброчестность", которая регулирует современное антикоррупционное законодательство Украины.

Верховная Рада готовит проект о новом Гражданском Кодексе ко второму чтению и принимает замечания граждан. Конкретные профессиональные видения украинцам предлагают присылать на электронную почту recodificationcivilcode@gmail.com.

Что именно регулирует принцип доброобычности?

Понятно, что "доброобычность" – это лишь словозамена норм старого Гражданского кодекса. Однако в новом проекте это слово используется чаще и к более весомым статьям. Как отметили эксперты "Центра исследования законодательства Украины", моральные принципы ранее служили лишь ориентиром и почти не регулировали норм. По словам активистов, сейчас это понятие хотят сделать источником права. И судьи содержание такого основания могут трактовать по-разному.

Так, например, проблемной может быть статья 1513 проекта ГКУ. Она предусматривает, что суд может применять меры для примирения супругов, если это соответствует доброобычности. Так время на развод в целом увеличивается лишь из-за того, что судья может ссылаться на собственные убеждения.

Эта норма перекочевала в проект нового ГК из нынешнего Семейного кодекса, куда она попала на фоне представлений о браке (на уровне нормативного регулирования) как о чем-то исключительно сакральном (хоть в религиозном, хоть в бюрократическом смысле), а не о виде гражданско-правового договора, решение о расторжении которого каждый из участников имеет право принять в любой момент и исключительно по собственному желанию,

– пояснили эксперты.

И "доброобычность" в Гражданском Кодексе встречается еще более 30 раз. Более того, в проекте есть ответственность за нарушение этого принципа.

Аналитики выделили еще одну норму – статья 114 говорит, что орган государственной власти может обращаться в суд с требованием прекращения работы учреждения, если оно действует против доброобычности. Так это, или нет – может решать только чиновник и суд.

Также принцип "доброобычности" применяется, когда совершеннолетнее лицо решает стать прижизненным донором органов или частей тела. Однако объяснений относительно того, как связано донорство и "моральные основы общества" – авторы не объясняют.

Статья 317 проекта кодекса тоже вызвала удивление активистов. Согласно ей, "объективно обоснованные, разумные, легитимные установления различий, ограничений и привилегий людей" не будут считаться дискриминацией в случае защиты доброобычности.

Излишне говорить, что под столь размытый критерий можно подвести любые обстоятельства для дискриминации,

– уточнили в "Центре исследования украинского законодательства".

Что предшествовало?

Законопроект №15150 о новом Гражданском кодексе Украины должен комплексно обновить частное право с помощью 9 взаимосвязанных книг, где будут регулировать личные, семейные, наследственные, имущественные и международные частные отношения. Авторы объясняют реформу необходимостью “десоветизации” законодательства и адаптации норм к современным технологиям.

Проект вызвал серьезную критику среди части депутатов и правозащитников. Народный депутат Инна Совсун в разговоре с 24 Каналом рассказала, что некоторые нормы фактически возвращают Украину к советским подходам, а сам текст готовили преимущественно юристы без достаточного привлечения других экспертов. Больше всего споров вызвали положения о “доброобычности”, возможность обязательного срока на примирение до 6 месяцев при разводе и подход к правам однополых пар.

Правозащитные организации заявляют, что отдельные нормы могут противоречить европейским стандартам прав человека и практике Европейского суда по правам человека. В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук отрицает часть критики и отмечает, что нормы о браке с 14 лет или запрет разводов во время беременности не соответствуют действительности.