Как оформить загранпаспорт?

Детали сообщили в Государственной миграционной службе. Документ выдают сроком на 10 лет, но детям до 16-летнего возраста – на 4 года.

Общая цена оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет (стоимость админуслуги + стоимость бланка):

до 20 рабочих дней – 1 147 гривен (352 гривны + 795 гривен);

до 7 рабочих дней – 1 787 гривен (992 гривны + 795 гривен).

Чтобы получить документ, необходимо пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук (для детей с 12 лет), лично обратившись в уполномоченные учреждения:

центр предоставления административных услуг (ЦНАП); подразделение Государственной миграционной службы; центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ"; в случае проживания за рубежом – в соответствующее дипломатическое учреждение.

Граждане должны проверить персональные данные в заявлении-анкете, обращая особое внимание на транслитерацию своей фамилии и имени. Правильность информации нужно засвидетельствовать подписью.

Чтобы получить загранпаспорт после его изготовления необходимо повторно обратиться в то же учреждение с паспортом гражданина Украины.

Какие документы необходимо собрать?

заявление-анкета (печатает работник, который принимает документы);

паспорт гражданина Украины;

для людей, младше 14 лет – свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства;

при наличии – предыдущие заграничные паспорта;

документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от этого и тому подобное.

Обратите внимание! Отныне процедура невозможна без наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН). Исключение предусмотрено для граждан, которые официально отказались от идентификационного номера по религиозным убеждениям, и новорожденных, сообщили в правительстве.

Что еще стоит знать о документах?