Как оформить загранпаспорт?

Детали сообщили в Государственной миграционной службе. Документ выдают сроком на 10 лет, но детям до 16-летнего возраста – на 4 года.

Общая цена оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет (стоимость админуслуги + стоимость бланка):

  • до 20 рабочих дней – 1 147 гривен (352 гривны + 795 гривен);
  • до 7 рабочих дней – 1 787 гривен (992 гривны + 795 гривен).

Чтобы получить документ, необходимо пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук (для детей с 12 лет), лично обратившись в уполномоченные учреждения:

  1. центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  2. подразделение Государственной миграционной службы;
  3. центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ";
  4. в случае проживания за рубежом – в соответствующее дипломатическое учреждение.

Граждане должны проверить персональные данные в заявлении-анкете, обращая особое внимание на транслитерацию своей фамилии и имени. Правильность информации нужно засвидетельствовать подписью.

Чтобы получить загранпаспорт после его изготовления необходимо повторно обратиться в то же учреждение с паспортом гражданина Украины.

Какие документы необходимо собрать?

  • заявление-анкета (печатает работник, который принимает документы);

  • паспорт гражданина Украины;

  • для людей, младше 14 лет – свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства;

  • при наличии – предыдущие заграничные паспорта;

  • документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от этого и тому подобное.

Обратите внимание! Отныне процедура невозможна без наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН). Исключение предусмотрено для граждан, которые официально отказались от идентификационного номера по религиозным убеждениям, и новорожденных, сообщили в правительстве.

Что еще стоит знать о документах?

  • Заработала новая услуга в ЦНАПах – одновременное оформление паспорта гражданина Украины и заграничного. Кабмин принял соответствующее распоряжение 31 декабря 2025 года.

  • Напомним, на регистрацию новорожденного родители имеют всего месяц, а просрочка срока грозит штрафом.