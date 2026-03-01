Как оформить загранпаспорт?
Детали сообщили в Государственной миграционной службе. Документ выдают сроком на 10 лет, но детям до 16-летнего возраста – на 4 года.
Общая цена оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет (стоимость админуслуги + стоимость бланка):
- до 20 рабочих дней – 1 147 гривен (352 гривны + 795 гривен);
- до 7 рабочих дней – 1 787 гривен (992 гривны + 795 гривен).
Чтобы получить документ, необходимо пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук (для детей с 12 лет), лично обратившись в уполномоченные учреждения:
- центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- подразделение Государственной миграционной службы;
- центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ";
- в случае проживания за рубежом – в соответствующее дипломатическое учреждение.
Граждане должны проверить персональные данные в заявлении-анкете, обращая особое внимание на транслитерацию своей фамилии и имени. Правильность информации нужно засвидетельствовать подписью.
Чтобы получить загранпаспорт после его изготовления необходимо повторно обратиться в то же учреждение с паспортом гражданина Украины.
Какие документы необходимо собрать?
заявление-анкета (печатает работник, который принимает документы);
паспорт гражданина Украины;
для людей, младше 14 лет – свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства;
при наличии – предыдущие заграничные паспорта;
документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от этого и тому подобное.
Обратите внимание! Отныне процедура невозможна без наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН). Исключение предусмотрено для граждан, которые официально отказались от идентификационного номера по религиозным убеждениям, и новорожденных, сообщили в правительстве.
Что еще стоит знать о документах?
Заработала новая услуга в ЦНАПах – одновременное оформление паспорта гражданина Украины и заграничного. Кабмин принял соответствующее распоряжение 31 декабря 2025 года.
Напомним, на регистрацию новорожденного родители имеют всего месяц, а просрочка срока грозит штрафом.