Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
К теме Притула откровенно сказал, как относится к закону о выезде мужчин 18 – 22 за границу
Что известно о новой схеме выезда за границу, которую разоблачили правоохранители?
Руслан Кравченко рассказал, что женщина регистрировалась как физическое лицо-предприниматель и действовала якобы в сфере культуры. Она подыскивала мужчин, которые не имели законных оснований для выезда за границу, и за денежное вознаграждение от 7 500 долларов США предлагала им "оформление" как участников музыкальных групп.
После этого она подавала в Министерство культуры и стратегических коммуникаций списки таких лиц, указывая, что они якобы участвуют в благотворительных концертах за рубежом. На основании этих обращений Министерство готовило и направляло в Государственную пограничную службу письма содействия для пересечения границы,
– отметил генпрокурор.
По словам Кравченко, именно эти письма и становились основанием для выезда. В конце концов по такой схеме из Украины выехали 28 человек, до сих пор они не вернулись.
"Еще 16 человек планировали выезд аналогичным способом, но реализовать его не успели", – написал глава ОГП.
Организатору схемы заочно сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через границу, совершенное из корыстных побуждений. Сейчас женщина находится за пределами Украины.
Также правоохранители провели обыски у бывших работников Минкульта, в том числе у бывшего временного исполняющего министра культуры, которые согласовывали соответствующие письма, а также других фигурантов.
Проверяем причастность должностных лиц министерства к этой схеме. Убежден: когда государственные механизмы используют как "услугу" для обхода закона – это уже не о культуре. Это об ответственности. И она будет. Это не точка. Это запятая,
– резюмировал Руслан Кравченко.
Какие еще схемы для выезда за границу использовали украинцы?
44-летний киевлянин пытался пересечь границу с 80-летней женой, которая оказалась его тещей. Это разоблачили пограничники во время прохождения ими пограничного контроля.
Интересно, что с начала войны более 70 мужчин погибли при попытках незаконно пересечь границу Украины, преимущественно через реки. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось, но задержания нарушителей происходят ежедневно.