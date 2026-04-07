Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о новой схеме выезда за границу, которую разоблачили правоохранители?

Руслан Кравченко рассказал, что женщина регистрировалась как физическое лицо-предприниматель и действовала якобы в сфере культуры. Она подыскивала мужчин, которые не имели законных оснований для выезда за границу, и за денежное вознаграждение от 7 500 долларов США предлагала им "оформление" как участников музыкальных групп.

После этого она подавала в Министерство культуры и стратегических коммуникаций списки таких лиц, указывая, что они якобы участвуют в благотворительных концертах за рубежом. На основании этих обращений Министерство готовило и направляло в Государственную пограничную службу письма содействия для пересечения границы,

– отметил генпрокурор.

По словам Кравченко, именно эти письма и становились основанием для выезда. В конце концов по такой схеме из Украины выехали 28 человек, до сих пор они не вернулись.

"Еще 16 человек планировали выезд аналогичным способом, но реализовать его не успели", – написал глава ОГП.

Организатору схемы заочно сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через границу, совершенное из корыстных побуждений. Сейчас женщина находится за пределами Украины.

Также правоохранители провели обыски у бывших работников Минкульта, в том числе у бывшего временного исполняющего министра культуры, которые согласовывали соответствующие письма, а также других фигурантов.

Проверяем причастность должностных лиц министерства к этой схеме. Убежден: когда государственные механизмы используют как "услугу" для обхода закона – это уже не о культуре. Это об ответственности. И она будет. Это не точка. Это запятая,

– резюмировал Руслан Кравченко.

