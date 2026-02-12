Сейчас количество таких попыток уменьшилось, однако задержания происходят ежедневно. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Что известно о гибели мужчин во время попыток побега?
По словам Демченко, более 70 случаев гибели произошли с февраля 2022 года – в период действия ограничений на выезд мужчин за границу.
Больше всего таких трагедий зафиксировали в 2023 и 2024 годах. Чаще всего смертельные случаи случались во время попыток пересечь границу через реки.
В ГПСУ также отметили, что по сравнению с прошлым годом количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось примерно вдвое, однако пограничники и в дальнейшем ежедневно задерживают десятки нарушителей.
Кто имеет право на выезд в 2026 году?
Перечень мужчин, которые имеют право на выезд, охватывает несколько категорий: мужчин в возрасте до 23 и старше 60 лет; людей с инвалидностью I – III групп, а также сопровождающих лиц с инвалидностью; многодетных родителей и тех, кто самостоятельно воспитывает детей.
Также выезд разрешается военнослужащим для лечения, реабилитации или обучения, а мужчинам, которые работают в стратегических сферах, медиа или коммерческих перевозках. Впрочем, исключительно при наличии соответствующих официальных разрешений.