Сейчас количество таких попыток уменьшилось, однако задержания происходят ежедневно. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Смотрите также Пакет "максимум" – за 15 тысяч: в Киеве отец и сын организовали схему заработка на уклонистах

Что известно о гибели мужчин во время попыток побега?

По словам Демченко, более 70 случаев гибели произошли с февраля 2022 года – в период действия ограничений на выезд мужчин за границу.

Больше всего таких трагедий зафиксировали в 2023 и 2024 годах. Чаще всего смертельные случаи случались во время попыток пересечь границу через реки.

В ГПСУ также отметили, что по сравнению с прошлым годом количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось примерно вдвое, однако пограничники и в дальнейшем ежедневно задерживают десятки нарушителей.

Кто имеет право на выезд в 2026 году?